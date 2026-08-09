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HOME > ENTRETENIMENTO

SE ARREPENDEU?

Tamara Klink volta atrás após pedir que fãs não comprem seu livro

Autora se retratou publicamente sobre declaração polêmica

Franciely Gomes
Por
Tamara Klink é autora de um best-seller
Tamara Klink é autora de um best-seller - Foto: Reprodução | Instagram

Tamara Klink se arrependeu de pedir aos fãs para não comprarem mais seu livro, chamado “Bom Dia, Inverno”. Em seu perfil do Instagram, a escritora afirmou que se equivocou no pedido e reconheceu que a venda das obras dependem de diversos fatores.

“Errei em não ver outros pontos de vista. Precisamos da leitura. Precisamos de autores. Pequenos, grandes e independentes. Sou leitora antes de ser autora e não levei em conta toda a cadeia que alimenta as editoras. Agradeço a cada um que faz a leitura ir mais longe do que a prateleira”, disse ela.

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Um post compartilhado por TAMARA KLINK (@tamaraklink)

A declaração foi feita após as críticas recebidas pela jovem depois da última declaração. Na publicação anterior, ela pediu que os livros fossem emprestados para outras pessoas, como forma de gerar uma economia circular.

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“Já tem muitos livros circulando pelo Brasil todo. Se vocês puderem, se vocês têm acesso a uma biblioteca, pessoas da família, colegas do trabalho, façam os livros circularem. É muito triste um livro acabar em uma biblioteca só e ser lido só uma vez”, explicou.

“Tem um monte de papel, um monte de energia que foi gasta para este livro existir. Se seu plano é deixar o livro a vida toda guardado na estante, mude este plano”, completou.

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brasil Escritores leitura

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