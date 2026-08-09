Virginia abre o jogo sobre acordo de namoro com Vini Jr

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Virginia Fonseca deu um fim aos boatos recentes em torno de seu relacionamento com Vini Jr. A influenciadora negou que tenha feito um acordo para retomar o relacionamento com o craque do time espanhol Real Madrid.

Em entrevista ao portal LeoDias, a loira alegou que a diminuição da exposição de sua vida amorosa não foi acordada diretamente com o atleta. “Não, não digo acordo, mas eu acho que é um amadurecimento mesmo, né? A gente amadurece”, disse ela.

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“Eu comecei na internet com 17 anos, então óbvio que a internet acompanhou muitas fases da minha vida. E enfim, hoje eu tenho 27, estou bem mais madura e a intenção é realmente amadurecer mais e mais e mais, evoluir e respeitar cada fase da nossa vida e viver ela como tem que ser vivida”, explicou.

Relacionamento conturbado

Os boatos em torno do possível acordo de namoro entre Virginia e Vini surgiram após eles retomarem o relacionamento durante a Copa do Mundo 2026, em junho deste ano.

O retorno aconteceu um mês após o anúncio público do término, que foi marcado por rumores de traição. Na época, Virginia chegou a compartilhar um texto confirmando o fim do romance, onde alegava que não estava disposta a “negociar o inegociável”.

Recentemente, Vini Jr. foi acusado de reagir ao stories de uma modelo transexual. No entanto, a informação não foi confirmada por ele ou pela própria Virginia Fonseca, sua namorada.