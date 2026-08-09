ACORDO?
Virginia abre o jogo sobre acordo de namoro com Vini Jr
Influenciadora contou detalhes do relacionamento com craque do Real Madrid
Virginia Fonseca deu um fim aos boatos recentes em torno de seu relacionamento com Vini Jr. A influenciadora negou que tenha feito um acordo para retomar o relacionamento com o craque do time espanhol Real Madrid.
Em entrevista ao portal LeoDias, a loira alegou que a diminuição da exposição de sua vida amorosa não foi acordada diretamente com o atleta. “Não, não digo acordo, mas eu acho que é um amadurecimento mesmo, né? A gente amadurece”, disse ela.
“Eu comecei na internet com 17 anos, então óbvio que a internet acompanhou muitas fases da minha vida. E enfim, hoje eu tenho 27, estou bem mais madura e a intenção é realmente amadurecer mais e mais e mais, evoluir e respeitar cada fase da nossa vida e viver ela como tem que ser vivida”, explicou.
Leia Também:
Relacionamento conturbado
Os boatos em torno do possível acordo de namoro entre Virginia e Vini surgiram após eles retomarem o relacionamento durante a Copa do Mundo 2026, em junho deste ano.
O retorno aconteceu um mês após o anúncio público do término, que foi marcado por rumores de traição. Na época, Virginia chegou a compartilhar um texto confirmando o fim do romance, onde alegava que não estava disposta a “negociar o inegociável”.
Recentemente, Vini Jr. foi acusado de reagir ao stories de uma modelo transexual. No entanto, a informação não foi confirmada por ele ou pela própria Virginia Fonseca, sua namorada.