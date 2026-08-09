Saiba 5 celulares para jogos que valem a pena em agosto de 2026

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Escolher um celular para jogar vai além de buscar o processador mais potente. Bateria, sistema de refrigeração, tela e memória também influenciam diretamente o desempenho em partidas prolongadas. Uma seleção baseada em avaliações do TechTudo e do GSMArena reúne cinco modelos que se destacam para diferentes perfis de jogadores.

Entre os aparelhos, o POCO X8 Pro Max aparece como a opção mais barata, com preços a partir de R$ 3.799. No outro extremo está o Galaxy S26 Ultra, topo de linha da Samsung, encontrado por cerca de R$ 6.695. Os valores foram levantados em agosto de 2026 e podem variar conforme estoque e promoções.

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A seleção considera características importantes para jogos, como potência do chipset, gerenciamento térmico, taxa de atualização da tela e autonomia da bateria. Também foram levados em conta testes de uso prolongado, e não apenas as especificações divulgadas pelas fabricantes.

A lista está organizada pelo preço dos aparelhos, do mais barato ao mais caro. Assim, é possível comparar as alternativas de acordo com diferentes faixas de investimento.

1 de 5 Xiaomi POCO X8 Pro Max - A partir de R$ 3.799 | Foto: Reprodução

2 de 5 Samsung Galaxy S25+ - a partir de R$ 4.049 | Foto: Reprodução

3 de 5 Xiaomi 15T Pro - a partir de R$ 4.127 | Foto: Reprodução

4 de 5 Xiaomi POCO F8 Pro - a partir de R$ 4.142 | Foto: Reprodução

5 de 5 Samsung Galaxy S26 Ultra - a partir de R$ 6.695 | Foto: Reprodução

1. Xiaomi POCO X8 Pro Max — a partir de R$ 3.799

O POCO X8 Pro Max é o modelo mais acessível da seleção e tem como principal destaque a bateria de 8.500 mAh. Segundo avaliação do GSMArena, a autonomia está entre as mais longas já registradas pelo portal. O aparelho ainda conta com carregamento rápido de 100 W.

O celular utiliza o chipset Dimensity 9500s, da MediaTek, voltado para jogos pesados e multitarefas. A tela AMOLED de 120 Hz conta com Dolby Vision e HDR10+, enquanto os alto-falantes estéreo complementam a experiência durante as partidas.

A câmera principal de 50 MP também apresenta bom desempenho, embora o aparelho não tenha lente telefoto dedicada e a ultrawide seja considerada mais básica.

Ponto forte: bateria de 8.500 mAh e carregamento de 100 W.

Ponto fraco: conjunto de câmeras mais simples.

2. Samsung Galaxy S25+ — a partir de R$ 4.049

O Galaxy S25+ é indicado principalmente para quem já utiliza outros produtos da Samsung. O aparelho tem o Snapdragon 8 Elite, que garante desempenho elevado tanto em jogos quanto nas demais tarefas. A fabricante também promete sete atualizações de sistema.

A tela QHD+ com tecnologia LTPO e 120 Hz é outro destaque. O modelo também apresenta bons alto-falantes estéreo e evolução na autonomia em relação à geração anterior.

Por outro lado, o carregamento é considerado lento para os padrões atuais e o aparelho não acompanha carregador na caixa. O conjunto de câmeras também teve poucas mudanças em relação à geração anterior.

Ponto forte: desempenho e longo suporte de software.

Ponto fraco: carregamento lento.

3. Xiaomi 15T Pro — a partir de R$ 4.127

O Xiaomi 15T Pro é uma alternativa para quem pretende usar o celular tanto para jogos quanto para produção de conteúdo. O aparelho combina o processador Dimensity 9400+ com câmeras desenvolvidas em parceria com a Leica.

A câmera principal de 50 MP tem bom desempenho em ambientes noturnos, enquanto a lente telefoto periscópica de 50 MP oferece zoom óptico de até 5x. O aparelho também grava vídeos em resolução 8K a 30 quadros por segundo.

O ponto negativo fica por conta da câmera frontal, que perde definição em ambientes internos com pouca luz. O zoom digital de 100x também compromete a qualidade das imagens.

Ponto forte: equilíbrio entre jogos e fotografia.

Ponto fraco: câmera frontal em ambientes de baixa iluminação.

4. Xiaomi POCO F8 Pro — a partir de R$ 4.142

Para quem busca custo-benefício em desempenho, o POCO F8 Pro aparece como uma das principais opções. O modelo utiliza o Snapdragon 8 Elite, chipset de alto desempenho que costuma equipar celulares mais caros.

O aparelho também possui certificação IP68 e tela OLED com Dolby Vision e HDR10+. A bateria apresenta boa autonomia e o carregamento rápido segue próximo dos números prometidos pela fabricante.

As câmeras, porém, são apontadas como o principal ponto fraco do conjunto. O preço de tabela também pode pesar contra o aparelho fora de períodos promocionais.

Ponto forte: Snapdragon 8 Elite por um preço mais baixo.

Ponto fraco: câmeras abaixo do restante do conjunto.

5. Samsung Galaxy S26 Ultra — a partir de R$ 6.695

O Galaxy S26 Ultra é o aparelho mais caro da seleção e também o que oferece o desempenho mais alto. O modelo utiliza o Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, uma versão otimizada para os smartphones da Samsung.

Em testes, o aparelho alcançou 3.681.138 pontos no AnTuTu e apresentou funcionamento fluido, sem travamentos perceptíveis. A tela de 6,9 polegadas mantém taxa de atualização de 120 Hz e chega a 2.600 nits de brilho.

O modelo também ficou mais fino e leve, mas mantém uma bateria de 5.000 mAh. Outro ponto negativo é que o carregador incluído na caixa é de 25 W, apesar de o aparelho suportar carregamento de até 60 W.

Ponto forte: desempenho de alto nível.

Ponto fraco: carregador de 25 W na caixa.

O que observar antes de comprar um celular para jogos?

Além do processador, alguns componentes podem fazer diferença durante partidas longas:

Chipset e refrigeração: um processador potente precisa dissipar bem o calor para evitar perda de desempenho.

Tela: modelos com 120 Hz ou mais oferecem maior fluidez e resposta mais rápida aos comandos.

Bateria: maior capacidade e carregamento rápido reduzem as interrupções durante as partidas.

RAM e armazenamento: jogos pesados exigem bastante memória e espaço interno.

Atualizações: um período maior de suporte pode aumentar a vida útil do aparelho.

No fim, não existe um único celular ideal para todos os jogadores. O POCO X8 Pro Max se destaca pela autonomia, o POCO F8 Pro pelo desempenho em relação ao preço, o Xiaomi 15T Pro pelo equilíbrio entre jogos e câmeras, enquanto o Galaxy S25+ atende quem prioriza o ecossistema Samsung. Já o Galaxy S26 Ultra é a escolha para quem busca o desempenho mais alto e não se importa em pagar mais.