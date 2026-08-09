Edson Gomes recebe alta após seis dias internado e deve voltar aos palcos

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coO cantor baiano Edson Gomes, de 71 anos, recebeu alta médica neste sábado, 7, após passar seis dias internado em um hospital particular de Feira de Santana, na Bahia. O artista chegou a ser encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após passar mal depois de uma apresentação em Salvador.

Edson Gomes passou mal no último domingo, 2, após realizar um show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Na ocasião, ele seguia para São Félix, cidade onde mora, quando precisou receber atendimento médico.

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Segundo a equipe do cantor, ele não estava se alimentando adequadamente e fazia uso de medicamentos para tratar uma inflamação na garganta. O artista também teria sofrido uma “somatização” em razão da intensa rotina de apresentações.

Cantor teve acompanhamento na UTI

Apesar da internação, a equipe de Edson Gomes informou que o estado de saúde do artista era estável. A decisão de mantê-lo internado ocorreu, segundo a assessoria, para acompanhamento médico devido à idade e ao fato de o cantor ser diabético.

Ainda de acordo com a equipe, Edson já está em casa após receber alta neste sábado. A previsão é que ele retome a agenda de apresentações neste domingo, 9, quando tem show marcado na cidade de Conde, no litoral norte.

A internação aconteceu após o cantor estrear um novo formato solo durante a apresentação na Concha Acústica, em Salvador. O show fazia parte da celebração de seus mais de 40 anos de carreira.

Edson Gomes já havia enfrentado problema de saúde

Antes da internação, Edson Gomes havia cancelado de última hora uma apresentação na ExpoCrato, no Ceará, em 13 de julho. Na ocasião, o artista apresentou um problema na garganta.

O cantor acabou sendo substituído pelo filho, Isaque Gomes, que assumiu os vocais da banda Cão de Raça durante o espetáculo.

A equipe do artista agradeceu as mensagens de apoio recebidas durante o período de internação e afirmou que novas informações sobre o estado de saúde serão divulgadas caso haja necessidade.