CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia joga mal, tem dois gols anulados e perde chance no G-4
Esquadrão fica no 0 a 0 com o Vasco na Arena Fonte Nova e perde a oportunidade de entrar no G-4
O Esporte Clube Bahia teve uma tarde pouco inspirada neste domingo, 9, contra o Vasco, na Arena Fonte Nova, com direito a dois gols anulados para cada lado. Em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida terminou empatada em 0 a 0, e o Esquadrão perdeu uma boa oportunidade de entrar no G-4 da competição.
Bahia perde chance de entrar no G-4 e cai na tabela
Além de não assumir a quarta posição após o empate contra o Vasco, o Bahia ainda caiu para o sexto lugar na tabela de classificação, com 33 pontos. O Esquadrão foi ultrapassado pelo Cruzeiro, que tem a mesma pontuação, mas uma vitória a mais. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni ainda pode ser ultrapassada pelo Red Bull Bragantino, que vai entrar em campo na rodada logo mais, às 18h30.
O jogo
O Vasco abriu o placar logo no primeiro tempo, com Adson, após uma bela trama ofensiva. O gol, porém, foi anulado depois que a tecnologia do sistema semiautomático identificou irregularidade na posição de David antes da conclusão do lance.
Pouco tempo depois, o Bahia também teve um gol anulado. Alejo Véliz, em posição irregular, balançou as redes após passe de Rodrigo Nestor. O meia atrasou muito o passe, fazendo com que o argentino não segurasse a passada e ficasse impedido. No lance, não houve auxílio do sistema semiautomático.
O Vasco ainda marcou outro gol em posição de impedimento, desta vez na segunda etapa, novamente com atuação do sistema semiautomático. O gol foi marcado por David.
O Bahia também voltou a balançar as redes, desta vez com Sanabria, que encobriu o goleiro, mas o lance também foi invalidado por impedimento.
Ademir e Juba deixaram o campo com dores
Na reta final do primeiro tempo, Ademir foi substituído após cair no meio de campo, queixando-se de dores na coxa esquerda. Para o lugar do camisa 7, o técnico Rogério Ceni promoveu a entrada de Kauê Furquim, joia de 17 anos da base do Bahia.
Mesmo do banco de reservas, o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para a próxima partida.
Já Luciano Juba torceu o tornozelo também no fim da etapa inicial e, com dores, não conseguiu retornar ao campo após o intervalo. O lateral deu lugar a Zé Guilherme na equipe titular.
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Próximo jogo
O Bahia volta a campo no próximo domingo, 16, às 11h, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ficha técnica
Bahia x Vasco
- O quê: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador
- Data: 9 de agosto
- Horário: 16h
Escalações
- Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Alejo Véliz e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
- Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Adson, David e Brenner. Técnico: Pedro Emanuel.
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
- Árbitro assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
- Árbitro assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
- Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
- VAR: Braulio da Silva Machado (SC)