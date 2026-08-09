Morre Douglas Franklin, ídolo e segundo maior artilheiro da história do Bahia

O futebol baiano perdeu neste domingo, 9, um de seus personagens mais marcantes. Douglas da Silva Franklin, ex-jogador e ídolo do Bahia, morreu aos 76 anos. A informação foi confirmada pelo clube em uma nota de pesar.

O clube destacou Douglas como um dos maiores craques de sua história e ressaltou que ele era o líder geral em assistências e o segundo maior artilheiro do Esquadrão.

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"Com gigantesco pesar, o Esquadrão lamenta o falecimento de um dos maiores craques da nossa história. Ele defendeu o Esquadrão de 1972 a 1980, sendo estrela na campanha do heptacampeonato estadual seguido, com um total de 456 jogos", afirmou na publicação.

Douglas da Silva Franklin - Foto: Reprodução

Natural de 9 de setembro de 1949, Douglas começou a carreira no Santos, onde foi revelado e teve a oportunidade de dividir o campo com grandes nomes do futebol brasileiro, como Pelé e Coutinho. Pelo clube paulista, conquistou títulos estaduais e o Campeonato Brasileiro de 1968.



Trajetória no Bahia

A história com o Bahia começou em 1972, quando o jogador desistiu de uma transferência para o América-RJ após receber uma proposta do Tricolor. A decisão ganhou um significado especial porque, no mesmo dia em que viajaria para o Rio de Janeiro, o avião que faria o trajeto caiu em Petrópolis, provocando a morte das 25 pessoas a bordo.

Douglas chegou ao Bahia e rapidamente se tornou um dos principais nomes da equipe. Entre 1972 e 1980, balançou as redes 184 vezes, marca que o mantém como segundo maior goleador da história do clube, atrás somente de Carlito.

Além dos gols, o ex-jogador participou de uma das maiores sequências de títulos do Bahia. Ele esteve presente nas campanhas que garantiram sete Campeonatos Baianos seguidos, entre 1973 e 1979. Ao lado de Beijoca, formou uma dupla que ficou marcada na memória da torcida.

Depois de deixar o Bahia, o ex-atacante ainda defendeu equipes como Portuguesa, Vitória e Leônico. Também trabalhou como treinador e na formação de novos jogadores.