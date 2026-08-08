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Bahia atropela o Galo e encaminha vaga no Brasileirão Feminino

Mulheres de Aço abrem seis pontos no G-8 e se aproximam de classificação

Lucas Vilas Boas
Por
Roqueline, jogadora do Bahia
Roqueline, jogadora do Bahia - Foto: Ta Santana/Atlético

As Mulheres de Aço praticamente se garantiram nas quartas de final do Brasileirão Feminino. Na tarde deste sábado, 8, o Bahia venceu com autoridade o Atlético-MG, por 3 a 0, em Minas Gerais, e abriram seis pontos de vantagem para o Grêmio, primeiro time fora do G-8, a duas rodadas do fim da 1ª fase.

Os gols foram marcados todos no primeiro tempo, por Raquel, que balançou a rede duas vezes, e Roqueline. O Tricolor foi letal e tranquilizou o placar ainda com 20 minutos de jogo, abrindo 2 a 0.

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O Atlético-MG tentou reagir com a desvantagem no placar, e chegou a criou chances para marcar, mas as Vingadoras pecaram nas finalizações. Com o resultado, o Galo segue na parte de baixo da tabela, com apenas 13 pontos conquistados em 15 jogos, na 13ª colocação.

O Bahia, por outro lado, assumiu a quarta colocação com 27 pontos conquistados, e praticamente selou a classificação ao mata-mata. O Tricolor tem seis pontos a mais que o Grêmio, primeiro time fora do G-8, que ainda entra em campo na rodada.

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O próximo jogo pode garantir a vaga nas quartas de final, e contará com um clima de decisão. As Mulheres de Aço voltam a campo no próximo sábado, 15, às 17h30, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Brasileirão Feminino. Adversário na rodada que pode ser decisiva, o Timão é o atual líder da competição, com 34 pontos, 11 vitórias, um empate e apenas duas derrotas.

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Esporte Clube Bahia Mulheres de Aço

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