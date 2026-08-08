Kike Olivera expõe a verdade no Bahia e crava permanência

O uruguaio Cristian 'Kike' Olivera concedeu entrevista coletiva depois de todas as polêmicas envolvendo o seu nome, e um possível interesse em deixar o Bahia. Na manhã deste sábado, 8, o atacante afirmou que lida com problemas familiares, mas foi direto ao cravar sua permanência no Tricolor.

Eu fico, sempre Kike Olivera - Atacante do Bahia

"Posso dizer ao torcedor que fique tranquilo. Na primeira parte do ano, eu entreguei a vida em campo, e assim vai ser até que o Bahia decida não contar mais comigo. Mas, no momento, vou deixar a vida em campo, como sempre", afirmou o jogador.

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Quer retornar ao país natal?

Kike não negou, por outro lado, a sua vontade de retornar ao futebol uruguaio. Questionado sobre as polêmicas recentes, o atleta revelou um problema familiar, e afirmou que quer estar perto dos seus parentes.

"Sim, acho que sim (voltar a jogar no Uruguai), mas foi mais por questões familiares. Todo mundo tem problemas, e quando tem problemas com a família, quer estar perto deles, à disposição deles, que é o mais importante. Tenho um problema muito complicado no Uruguai, acho que foi por isso que aconteceu tudo que saiu nas redes (sociais)", acrescentou.

Se arrependeu de assinar com o Tricolor?

Questionado se o atacante se arrependeu de jogar no Bahia, Kike negou todas as afirmações e se revelou muito contente com o seu momento no clube.

"Não, em nada (se arrependeu). Eu venho falando com Cadu (Santoro, diretor de futebol), com todas as pessoas aqui, e eu estou muito contente aqui, minha família está muito feliz, estou bem. Cadu, a comissão técnica e meus companheiros me receberam da melhor maneira, e eu quero ficar aqui", completou.

Cristian Olivera pertence ao Grêmio, e está emprestado até o final da temporada ao Bahia. Ele fez 25 jogos com a camisa tricolor, dois gols e duas assistências, além da conquista do Campeonato Baiano 2026.