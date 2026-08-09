AÇÃO
Bahia promove ação com Federação Indígena durante jogo contra o Vasco
Clube enfrenta o Vasco pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Esporte Clube Bahia SAF realizará uma ação especial durante a partida contra o Vasco neste domingo, 9. Em parceria com a Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia (FINPAT), o clube celebrará o Dia Internacional dos Povos Indígenas.
A iniciativa acontecerá na na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, durante a partida da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os atletas entrarão em campo com os nomes de territórios indígenas da Bahia estampados nas camisas, além de patch no uniforme.
A faixa de capitão também será personalizada para a ocasião, que busca ampliar a visibilidade das comunidades indígenas baianas e a parceria com a FINPAT na defesa desses povos e de seus territórios no estado.
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Ligação do Bahia com os indígenas
Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o Bahia faz uma ação como essa. Em 2019, a campanha “Não Tem Jogo Sem Demarcação” defendeu a demarcação dos territórios indígenas, substituindo os nomes dos atletas nas camisas de jogo por nomes de lideranças indígenas e a participação de membros da aldeia Pataxó.
Já em 2026, o clube realizou a campanha “Futuro Ancestral”, que contou com elementos no jogo do Dia dos Povos Indígenas, como a arte da partida e a faixa de capitão personalizada.