Clube paulista reforma estádio histórico em SAF de R$ 480 milhões

O retorno do Juventus da Mooca à elite do futebol paulista acontece em meio a uma mudança importante fora das quatro linhas. O estádio Conde Rodolfo Crespi, conhecido como Rua Javari, localizado na Zona Leste de São Paulo, está sendo reformado para receber uma nova estrutura.

Um dos símbolos mais tradicionais do futebol paulistano, o local começou a ser adaptado pouco antes da volta do Juventus à Série A1 do Campeonato Paulista, competição que o clube não disputa há 18 anos. A informação foi divulgada pelo ge.

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A transformação ganhou força após a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Juventus, em 2025. A empresa Contea Capital assumiu a administração do projeto e anunciou a previsão de R$ 480 milhões em investimentos ao longo de dez anos. A estratégia tem como principal objetivo recolocar o clube no cenário nacional e alcançar a Série A do Campeonato Brasileiro até 2035.

Arena Javari

O plano para a nova casa juventina foi apresentado recentemente e recebeu o nome de Arena Javari. Entre as mudanças previstas estão a ampliação das arquibancadas laterais, a criação de novos camarotes e a instalação de um rooftop.

A capacidade do estádio também deve crescer significativamente. Atualmente, a Rua Javari comporta cerca de 5 mil torcedores em partidas de futebol. Com a reforma, a expectativa é chegar a 11 mil espectadores em dias de jogos. Para shows e outros eventos, o espaço poderá receber até 25 mil pessoas.

A execução foi planejada em duas fases, com previsão de que as obras sejam concluídas em dezembro.

Apesar da modernização, a reforma precisa seguir regras específicas de preservação. A Rua Javari teve características arquitetônicas reconhecidas como patrimônio da cidade em 2016. Em 2020, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) estabeleceu quais elementos do estádio precisam ser mantidos.

Entre as estruturas protegidas estão os muros, a entrada principal, as bilheterias, as arquibancadas, as gerais e o campo de futebol. Por isso, qualquer alteração nesses espaços depende de autorização do órgão responsável pela preservação do patrimônio.

Juventus tenta flexibilizar regras

Diante das exigências para disputar competições de maior nível, a SAF do Juventus também apresentou ao Conpresp um pedido para revisar as regras atuais de tombamento.

A argumentação do clube é de que a estrutura existente não atende às necessidades impostas pelo futebol profissional moderno. O Juventus cita, entre outros pontos, a necessidade de aumentar a capacidade do estádio e melhorar os acessos e espaços destinados ao público.

No pedido, o clube também compara a Rua Javari com outras arenas da capital paulista e sustenta que, mantendo a estrutura atual, teria dificuldades para utilizar o estádio em partidas da Série A1 do Campeonato Paulista.

A proposta apresentada inclui mudanças nas áreas internas, criação de novos acessos, alterações na arquibancada coberta e ampliação dos espaços de circulação. Também foram solicitadas intervenções em determinadas estruturas e volumetrias do estádio.

A intenção da SAF é conciliar a preservação dos elementos históricos da Rua Javari com uma estrutura capaz de atender às demandas do futebol contemporâneo. O desafio é modernizar a casa do Juventus sem apagar as características que fizeram do estádio um dos endereços mais tradicionais do futebol brasileiro.