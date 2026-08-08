Novo CT brasileiro para SAF de R$ 3 bilhões será inspirado na Red Bull

O Vasco já começou a tirar do papel um dos principais projetos previstos no acordo de investimentos com Marcos Lamacchia, empresário que negocia a aquisição da SAF do clube. Em reunião com representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro, o futuro investidor e o presidente Pedrinho apresentaram detalhes do projeto de modernização e ampliação do Centro de Treinamento Moacyr Barbosa.

A proposta prevê um investimento de R$ 120 milhões na estrutura destinada ao futebol profissional. A ideia é ampliar o espaço atual, utilizando também terrenos que pertencem ao Vasco nas proximidades, e transformar o CT em uma estrutura mais moderna e integrada. A informação foi divulgada pelo ge.

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Projeto é inspirado no Red Bull Bragantino

Para desenvolver o projeto, o clube escolheu o arquiteto Renato Malki, responsável pelo novo centro de treinamento do Red Bull Bragantino. A estrutura do clube paulista foi usada como uma das principais referências pelo Vasco durante o planejamento.

Dirigentes vascaínos já haviam visitado o CT do Bragantino em 2024, antes da inauguração, e retornaram ao local no ano seguinte para acompanhar o funcionamento da estrutura. O modelo chamou a atenção principalmente pela integração entre tecnologia, áreas destinadas ao futebol, alojamentos e espaços voltados ao cotidiano dos atletas e funcionários.

CT faz parte de acordo bilionário

A modernização do centro de treinamento está inserida em um acordo de investimentos estimado em pouco mais de R$ 3 bilhões entre o Vasco e Marcos Lamacchia. O pacote inclui recursos para a quitação de dívidas, investimentos no futebol e na estrutura do clube, além de valores destinados a cobrir possíveis déficits financeiros nos próximos cinco anos.

A maior parcela, de R$ 1,5 bilhão, seria destinada justamente à cobertura do déficit de caixa projetado para o período. O cálculo considera uma estimativa elaborada pela Alvarez & Marsal, segundo a qual o Vasco atualmente arrecada cerca de R$ 500 milhões por ano e possui despesas na casa dos R$ 800 milhões.

Outros R$ 1 bilhão estão previstos para o pagamento de dívidas, entre compromissos relacionados à Recuperação Judicial e débitos tributários. A dívida bruta do clube é estimada em R$ 1,3 bilhão.

O acordo também prevê R$ 500 milhões em investimentos no futebol ao longo de cinco anos, incluindo recursos para contratações. Para a infraestrutura, estão projetados R$ 120 milhões para o CT do futebol profissional e outros R$ 30 milhões para o centro de treinamento das categorias de base.

A conclusão do negócio, no entanto, ainda depende de etapas previstas no processo de Recuperação Judicial, incluindo a definição da concorrência, aprovação judicial, conclusão de auditorias e cumprimento dos procedimentos internos do Vasco. O acordo também está condicionado à resolução das questões envolvendo a A-CAP.