Grupo dos EUA prepara R$ 1 bilhão para comprar SAF de clube da Série A

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O Santos aguarda a apresentação de uma proposta vinculante do grupo Saint Dominique, dos Estados Unidos, para definir os próximos passos do processo de venda da SAF do clube.

O grupo norte-americano iniciou, no começo de março, uma diligência no Peixe para analisar documentos e informações financeiras apresentados previamente pela diretoria santista. O objetivo da avaliação era confirmar a veracidade dos dados e entender o cenário econômico da instituição antes de uma possível aquisição.





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A etapa de diligência foi concluída há algumas semanas. Paralelamente, o Santos realizou uma investigação inicial sobre o grupo interessado, buscando verificar a capacidade financeira e a estrutura da empresa para realizar um investimento de grande porte no futebol.





Uma proposta vinculante representa um compromisso mais firme entre as partes, com definições mais claras sobre valores, prazos, condições e demais termos do possível acordo. Diferentemente de uma proposta inicial, ela demonstra uma intenção mais concreta de conclusão do negócio.





Proposta inicial previa investimento bilionário no Santos



Em fevereiro, o grupo Saint Dominique apresentou uma proposta não vinculante avaliada em R$ 1 bilhão pela SAF do Santos, além de assumir integralmente a dívida do clube, estimada também em cerca de R$ 1 bilhão.





A oferta previa o controle de 80% das ações da SAF santista. A aprovação dessa proposta inicial foi o que permitiu o avanço para a fase de diligência.





Uma proposta não vinculante funciona como uma manifestação inicial de interesse, sem criar uma obrigação definitiva entre as partes. O documento serve para estabelecer uma base de negociação antes da elaboração de um contrato formal.







Venda da SAF ainda depende de mudanças internas no Santos

Antes de aceitar uma eventual proposta vinculante, o Santos ainda precisa concluir algumas etapas internas. A principal delas é a reforma do estatuto do clube, necessária para permitir a venda majoritária das ações da SAF.





O processo ainda não foi finalizado. Após a conclusão da mudança estatutária, os associados precisarão votar em Assembleia Geral para aprovar ou rejeitar as alterações.





Somente depois dessas etapas o clube poderá avançar para uma eventual negociação definitiva.





Quem é o grupo Saint Dominique?

O Saint Dominique é um fundo privado de investimentos sediado nos Estados Unidos, com capital ligado à fortuna da família colombiana Santo Domingo. Uma das fundadoras do grupo é Lauren Santo Domingo.





A família possui participação no Grupo Valorem, conglomerado que controla a TV Caracol, na Colômbia, além de ter investimentos na AB InBev e uma fatia de 10% do Washington Commanders, franquia da NFL.





Apesar da ligação financeira, a família afirma não participar diretamente das negociações envolvendo o Santos. A ideia, em caso de conclusão da venda, é que a gestão do futebol fique sob responsabilidade de profissionais de mercado.





Dessa forma, a expectativa é que o modelo seja diferente de outros clubes brasileiros que passaram por processos semelhantes, como o Botafogo, de John Textor, e o Cruzeiro, com Pedrinho.





Grupo prevê preservação da identidade do Santos



Apesar da possibilidade de mudança no controle da SAF, a proposta prevê cláusulas para preservar elementos históricos do Santos.





O acordo incluiria vetos à alteração do nome do clube, do hino oficial, das cores tradicionais do uniforme e da localização da equipe.





Representantes do grupo Saint Dominique devem viajar ao Brasil nos próximos meses para conhecer a estrutura do Santos e acompanhar de perto as instalações do clube.