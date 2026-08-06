Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Real Madrid entra em top histórico de compras com joia de R$ 800 mi

Contratação alterou ranking dos jovens mais caros da história do futebol

Lucas Vilas Boas
Por
Yan Diomande em campo pela Costa do Marfim na Copa do Mundo 2026
Yan Diomande em campo pela Costa do Marfim na Copa do Mundo 2026 - Foto: Alexander Hassenstein | AFP

A chegada do marfinense Yan Diomande no Real Madrid atualizou a lista das contratações mais caras do futebol mundial envolvendo jogadores sub-21. O clube espanhol desembolsou 125 milhões de euros fixos (R$ 736 milhões), podendo chegar a 140 milhões de euros (R$ 824,5 milhões) com possíveis bônus.

O valor mínimo a ser pago pelo Real Madrid ao Leipzig, da Alemanha, já coloca Diomande como a quarta transferência mais cara da história entre jovens. A lista é liderada pela ida de Mbappé ao PSG, que custou 180 milhões de euros (R$ 673 milhões na cotação da época), em 2017.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Assinar com o Real Madrid é a realização de um sonho de infância para mim. Sou ainda mais grato à diretoria do RB Leipzig por tornar possível essa transferência, mesmo eu ainda tendo contrato em vigor. Aos torcedores, obrigado pelo apoio incrível desde o primeiro momento", disse Domande, atacante de 19 anos.

Caso atinja os objetivos e ative as possíveis bonificações, a mais nova contratação do clube merengue vai ultrapassar os valores das operações de João Felix (do Benfica para o Atlético de Madrid) e Ousmane Dembélé (do Borussia ao Barcelona), e ocupar a segunda colocação no ranking histórico.

As contratações mais caras do futebol mundial

  • 1- Kylian Mbappé (AS Monaco para o Paris Saint-Germain, 2018): € 180 milhões;
  • 2- Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund para o FC Barcelona, 2017): € 145 milhões;
  • 3- João Félix (Benfica para o Atlético de Madrid, 2019): € 126 milhões;
  • 4- Yan Diomande (Leipzig para o Real Madrid: € 125 milhões - € 140 milhões;
  • 5- Matthijs de Ligt (Ajax para a Juventus, 2019): € 85,5 milhões;
  • 6- Christian Pulisic (Borussia Dortmund para o Chelsea FC, 2019): € 64 milhões;
  • 7- Raheem Sterling (Liverpool para o Manchester City, 2015): € 63,7 milhões;
  • 8- Anthony Martial (AS Monaco para o Manchester United, 2015): € 60 milhões.

Leia Também:

ESPORTES

Fim da novela: Vinicius Jr. acerta permanência no Real Madrid até 2032
Fim da novela: Vinicius Jr. acerta permanência no Real Madrid até 2032 imagem

RENOVAÇÃO TRAVADA

Vini Jr. pede R$ 127 milhões para renovar com o Real Madrid
Vini Jr. pede R$ 127 milhões para renovar com o Real Madrid imagem

MERCADO DA BOLA

Real Madrid contrata nova joia e aumenta disputa por vaga de Endrick
Real Madrid contrata nova joia e aumenta disputa por vaga de Endrick imagem

Forte concorrência pela joia

O Real Madrid venceu a concorrência do Paris Saint-Germain, que perdeu a chance de emplacar mais uma transferência histórica na lista. Diomande já vinha sendo observado pelo Real antes da Copa do Mundo, quando o marfinense se destacou no Leganés, da Espanha.

Titular nas quatro partidas disputadas pela Costa do Marfim na Copa do Mundo 2026, o atacante de 19 anos foi eleito o melhor em campo na estreia contra o Equador e se destacou como um dos melhores jovens da competição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

futebol europeu mercado da bola real madrid

Relacionadas

Mais lidas