Real Madrid entra em top histórico de compras com joia de R$ 800 mi

A chegada do marfinense Yan Diomande no Real Madrid atualizou a lista das contratações mais caras do futebol mundial envolvendo jogadores sub-21. O clube espanhol desembolsou 125 milhões de euros fixos (R$ 736 milhões), podendo chegar a 140 milhões de euros (R$ 824,5 milhões) com possíveis bônus.

O valor mínimo a ser pago pelo Real Madrid ao Leipzig, da Alemanha, já coloca Diomande como a quarta transferência mais cara da história entre jovens. A lista é liderada pela ida de Mbappé ao PSG, que custou 180 milhões de euros (R$ 673 milhões na cotação da época), em 2017.

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"Assinar com o Real Madrid é a realização de um sonho de infância para mim. Sou ainda mais grato à diretoria do RB Leipzig por tornar possível essa transferência, mesmo eu ainda tendo contrato em vigor. Aos torcedores, obrigado pelo apoio incrível desde o primeiro momento", disse Domande, atacante de 19 anos.

Caso atinja os objetivos e ative as possíveis bonificações, a mais nova contratação do clube merengue vai ultrapassar os valores das operações de João Felix (do Benfica para o Atlético de Madrid) e Ousmane Dembélé (do Borussia ao Barcelona), e ocupar a segunda colocação no ranking histórico.

As contratações mais caras do futebol mundial

1- Kylian Mbappé (AS Monaco para o Paris Saint-Germain, 2018): € 180 milhões;

2- Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund para o FC Barcelona, 2017): € 145 milhões;

3- João Félix (Benfica para o Atlético de Madrid, 2019): € 126 milhões;

4- Yan Diomande (Leipzig para o Real Madrid: € 125 milhões - € 140 milhões;

5- Matthijs de Ligt (Ajax para a Juventus, 2019): € 85,5 milhões;

6- Christian Pulisic (Borussia Dortmund para o Chelsea FC, 2019): € 64 milhões;

7- Raheem Sterling (Liverpool para o Manchester City, 2015): € 63,7 milhões;

8- Anthony Martial (AS Monaco para o Manchester United, 2015): € 60 milhões.

Forte concorrência pela joia

O Real Madrid venceu a concorrência do Paris Saint-Germain, que perdeu a chance de emplacar mais uma transferência histórica na lista. Diomande já vinha sendo observado pelo Real antes da Copa do Mundo, quando o marfinense se destacou no Leganés, da Espanha.

Titular nas quatro partidas disputadas pela Costa do Marfim na Copa do Mundo 2026, o atacante de 19 anos foi eleito o melhor em campo na estreia contra o Equador e se destacou como um dos melhores jovens da competição.