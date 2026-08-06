Fim da novela: Vinicius Jr. acerta permanência no Real Madrid até 2032

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O Real Madrid confirmou nesta quinta-feira, 6, a renovação do contrato de Vinicius Jr. O atacante brasileiro chegou a um acordo com o clube espanhol para permanecer no elenco merengue até 30 de junho de 2032.

A extensão do vínculo encerra uma negociação que vinha se arrastando desde junho do ano passado. O contrato anterior do jogador tinha validade até o meio de 2027, mas as conversas avançaram nos últimos dias e chegaram a um desfecho positivo.

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Segundo informações apuradas, o desejo de Vinicius Jr. de continuar no Real Madrid foi um dos fatores decisivos para a conclusão do acordo. O brasileiro chegou ao clube em 2018, aos 18 anos, e construiu uma trajetória marcada por títulos e protagonismo.

A definição ocorreu um dia após uma reunião considerada "proveitosa" entre representantes do jogador e dirigentes do clube espanhol. Durante o encontro, o Real Madrid apresentou uma nova proposta, que passou a ser avaliada pelo atacante e seu estafe.

A retomada das negociações por parte do clube, demonstrando interesse em fechar um novo acordo, foi vista de forma positiva pelo entorno do atleta, que vinha demonstrando incômodo com a demora nas tratativas.

Interesse do Arsenal perde força

A renovação também afasta uma possível investida do Arsenal pelo atacante brasileiro. O clube inglês acompanhava a situação de Vinicius Jr. e avaliava uma proposta para tentar contratar o jogador, que havia entrado na lista de desejos do técnico Mikel Arteta.

A equipe inglesa estaria disposta a oferecer valores considerados vantajosos, com cerca de 24 milhões de euros por temporada (aproximadamente R$ 142 milhões), além de 100% dos acordos comerciais relacionados à publicidade.

Apesar disso, não houve contato oficial do Arsenal com os representantes do brasileiro. De acordo com a apuração, nenhuma proposta ou sondagem chegou a ser apresentada.

Real Madrid destaca trajetória de Vinicius Jr.

Em comunicado oficial, o Real Madrid confirmou a permanência do atacante e ressaltou os números alcançados pelo jogador desde sua chegada ao clube.

COMUNICADO OFICIAL

O Real Madrid C.F. e Vinicius Jr. acordaram a prorrogação do contrato do nosso jogador, que permanece vinculado ao clube até 30 de junho de 2032.

Vinicius Jr. chegou ao Real Madrid em julho de 2018, aos 18 anos. Em suas oito temporadas defendendo a nossa camisa, disputou 375 partidas, nas quais marcou 128 gols e conquistou 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da Europa, 3 Ligas, 1 Copa do Rei e 3 Supercopas da Espanha.

Sua contribuição para todas essas conquistas foi fundamental devido ao seu jogo, suas assistências e seus gols, incluindo aqueles marcados nas duas últimas finais de Champions League vencidas pelo Real Madrid: a Décima Quarta (Paris, 2022) e a Décima Quinta (Londres, 2024).

Nesta trajetória pelo Real Madrid, Vinicius ganhou o prêmio The Best da FIFA de 2024, foi eleito o melhor jogador (Bola de Ouro) da Copa Intercontinental de 2024 e da Champions League 2023-2024, recebeu a Bola de Ouro do Mundial de Clubes de 2022 e foi eleito o Melhor Jogador Jovem da Champions League 2021-2022.

Além disso, foi incluído na seleção mundial da FIFA (2024), duas vezes no FIFA FIFPro World11 (2023 e 2024) e três vezes na equipe ideal da temporada da Champions League (2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024).

Vinicius Jr. tornou-se um dos jogadores mais importantes de uma das fases mais vitoriosas da nossa história.