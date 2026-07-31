Real Madrid contrata nova joia e aumenta disputa por vaga de Endrick

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A expectativa de Endrick por uma maior sequência no Real Madrid após a saída de Gonzalo García ganhou um novo obstáculo. O clube espanhol oficializou, nesta quinta-feira, 31, a contratação do atacante Carlos Espí, promessa de 21 anos que chega do Levante para reforçar o setor ofensivo.

O vínculo do jovem com o clube merengue será válido até 2031. A contratação acontece justamente para ocupar o espaço deixado por Gonzalo García, negociado com o Fulham, mas reacende as dúvidas sobre a concorrência enfrentada pelo brasileiro no elenco comandado por José Mourinho.





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Destaque no Levante

Revelado pelo próprio Levante, Carlos Espí chamou atenção pelo desempenho nas últimas temporadas. Ao todo, disputou 66 partidas pela equipe principal e ganhou projeção após marcar 13 gols em 27 jogos na última edição da La Liga.





O desempenho também lhe rendeu o prêmio de melhor jogador sub-23 da competição, consolidando o atacante como uma das principais promessas do futebol espanhol.





Segundo o jornal "Marca", da Espanha, Carlos Espí chega ao Real Madrid justamente para assumir a vaga deixada por Gonzalo García, que concluiu sua transferência para o Fulham.





Concorrência aumenta para Endrick

A chegada do novo reforço mantém indefinido o cenário de Endrick no Real Madrid. O atacante brasileiro retornou ao clube nesta semana, após defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, mas ainda busca conquistar espaço no elenco principal.





Na última temporada, o camisa brasileiro teve poucas oportunidades sob o comando do até então técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, e acabou emprestado ao Lyon durante o primeiro semestre de 2026.





Pelo clube francês, Endrick conseguiu recuperar protagonismo e encerrou sua passagem com oito gols e nove assistências em 21 partidas, números que reforçaram sua evolução antes do retorno à Espanha.