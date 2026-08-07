Kompany faz promessa ousada no Bayern e antecipa futuro na Champions

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, fez uma promessa ousada e antecipou o futuro da equipe na Liga dos Campeões. Em entrevista concedida nesta quinta-feira, 6, durante a pré-temporada do clube na Ásia, o treinador afirmou que o desempenho do time será "muito superior" ao registrado no ciclo anterior e apontou os novos reforços como peças fundamentais para reconquistar a Europa — feito que o clube não alcança desde 2020.

O clube de Munique vem de uma temporada na qual conquistou os títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha. No entanto, o trauma da eliminação na semifinal da Champions diante do Paris Saint-Germain — em um placar agregado de 6 a 5 — manteve viva a sede de triunfo continental na equipe mais vitoriosa do futebol alemão.

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Consciente da exigência sobre o seu trabalho, o comandante belga deixou claro que o objetivo principal da comissão técnica já está traçado para os próximos meses.

O plano de Kompany para o topo da Europa

Meta estabelecida: A conquista da Liga dos Campeões foi assumida publicamente como a grande prioridade da temporada.

A conquista da Liga dos Campeões foi assumida publicamente como a grande prioridade da temporada. Construção gradual: O treinador ressaltou que o título europeu é resultado de um processo contínuo e não se decide nos primeiros meses.

O treinador ressaltou que o título europeu é resultado de um processo contínuo e não se decide nos primeiros meses. Reformulação pontual: A chegada de novas opções no mercado trouxe maior competitividade e profundidade ao elenco.

"Neste momento, digo que o nosso objetivo é vencer a Liga dos Campeões", declarou Kompany em Hong Kong, onde a delegação do Bayern se prepara para enfrentar o Aston Villa em amistoso nesta sexta-feira. "Durante a temporada, vou dizer aos jogadores que precisamos focar no próximo jogo, porque não dá para ganhar a Liga dos Campeões em setembro, não dá para ganhar em outubro", ponderou o técnico.

A confiança do treinador também passa diretamente pela movimentação da diretoria no mercado de transferências, que garantiu peças pontuais para encorpar o grupo.

Reforços no elenco e desfalques da Copa de 2026

"Acho que também melhoramos um pouco o elenco com algumas das contratações", acrescentou o comandante. A equipe alemã acertou as chegadas do meio-campista marroquino Ismael Saibari, ex-PSV Eindhoven, e do lateral-esquerdo alemão Nathaniel Brown, contratado junto ao Eintracht Frankfurt.

Apesar da empolgação com os novos nomes, a excursão em solo asiático conta com ausências de peso. Vários titulares que disputaram a Copa do Mundo de 2026 ganharam período de descanso estendido, incluindo o atacante francês Michael Olise e o capitão da seleção inglesa, Harry Kane.

A preparação em Hong Kong é a reta final de ajustes antes dos compromissos oficiais. O Bayern de Munique fará sua estreia na nova edição da Bundesliga no dia 28 de agosto, quando recebe o Stuttgart na Allianz Arena.