Clube multicampeão da Europa é vendido por apenas R$ 6 após crise

Um dos maiores vencedores do futebol francês, o Bordeaux tem um novo proprietário. Em meio a uma grave crise financeira, o clube foi adquirido pela gestora britânica Sparta Capital, em parceria com a americana Park Bench, por apenas 1 euro (R$ 5,90 na cotação atual), em uma negociação simbólica voltada à recuperação da instituição.

De acordo com o jornal francês L'Équipe, o acordo transfere integralmente o controle do hexacampeão nacional para os novos investidores, encerrando um período marcado por dificuldades econômicas que culminaram na exclusão da equipe das competições nacionais.

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A operação também coloca um ponto final na gestão de Gérard Lopez, dono do Bordeaux desde 2021. Para concluir a venda, o empresário abriu mão da participação no clube, dos valores que ainda tinha a receber e de uma cláusula que lhe garantiria até 12 milhões de euros caso a situação financeira da equipe fosse revertida.

Crise levou clube à perda do status profissional

A tradicional equipe francesa enfrenta um dos momentos mais delicados de sua história. Após conquistar seu último título da Ligue 1 na temporada 2008/09, o Bordeaux caiu para a segunda divisão em 2022 e nunca mais conseguiu retornar à elite.

O agravamento da situação financeira fez com que o órgão responsável pelo controle das contas do futebol francês identificasse um déficit de aproximadamente 40 milhões de euros (cerca de R$ 255 milhões). O cenário resultou na perda do status de clube profissional, no encerramento temporário das categorias de base e na exclusão das competições nacionais.

Investidores preparam plano de recuperação

Os novos proprietários já iniciaram o processo de reestruturação financeira. Segundo a imprensa francesa, cerca de 11 milhões de euros (aproximadamente R$ 70 milhões) foram reservados para custear a temporada e atender às exigências do plano de recuperação judicial.

A Sparta Capital foi criada em 2021 por Franck Tuil, ex-integrante do fundo Elliott Management e ex-membro do conselho do Milan.

Já a Park Bench pertence ao empresário britânico James Bord, conhecido por sua atuação no pôquer profissional e por investir no futebol europeu. Atualmente, ele também controla o Dunfermline Athletic, da Escócia, além de possuir participação societária no Córdoba, da Espanha.

Permanência nas competições ainda será decidida

Mesmo com a troca de comando, o futuro esportivo do Bordeaux ainda depende de uma definição fora de campo. O clube aguarda o julgamento de um recurso no Comitê Olímpico e Esportivo Francês (CNOSF), que analisará a exclusão da equipe das competições nacionais.

Caso o parecer seja favorável, o Bordeaux poderá retomar suas atividades esportivas enquanto coloca em prática o plano de recuperação financeira.

Fundado em 1881, o clube é um dos mais tradicionais da França. Ao longo de sua história conquistou seis títulos do Campeonato Francês e revelou ou contou com nomes marcantes do futebol mundial, como Alain Giresse, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry, Zinedine Zidane e Yoann Gourcuff.