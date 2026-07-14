Baiano campeão pela Seleção faz história com liderança inédita no Bayern

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O ex-zagueiro Dante, campeão da Copa das Confederações de 2013 com a Seleção Brasileira, terá uma missão inédita no Bayern de Munique. Além de comandar a equipe B do clube alemão, o baiano também será o treinador responsável pelo time que disputará a UEFA Youth League, tornando-se o primeiro técnico a exercer as duas funções simultaneamente.

A informação foi divulgada pelo jornal alemão Bild. Inicialmente anunciado apenas como treinador do Bayern II, Dante agora passa a integrar um novo modelo adotado pelo clube para o desenvolvimento de jovens atletas.

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Mudança inédita no Bayern

Tradicionalmente, a equipe que disputa a UEFA Youth League era formada, em sua maioria, por jogadores do time sub-19, com alguns atletas do Bayern II sendo incorporados ao elenco.

A partir desta temporada, porém, o cenário será diferente. Segundo a publicação alemã, a base da equipe será composta por jogadores do Bayern II, reforçados pelos principais talentos da categoria sub-19.

Com isso, o clube optou por centralizar o trabalho técnico nas mãos de Dante, que comandará tanto a equipe sub-23 quanto o grupo responsável pela campanha na principal competição europeia de base.

A medida marca um feito inédito na história do Bayern de Munique.

Nova carreira após aposentadoria



Natural de Salvador, Dante encerrou a carreira como jogador no fim de junho, após dez temporadas defendendo o Nice, da França. Poucos dias depois, foi anunciado oficialmente como técnico do Bayern II, iniciando sua primeira experiência à frente de uma equipe profissional.

Ao ser apresentado, o ex-zagueiro destacou a oportunidade de participar da formação dos futuros atletas do clube.

"Estou extremamente entusiasmado com este desafio no meu antigo clube, o g, e gostaria de agradecer à direção pela confiança que depositaram em mim. Muitos jovens talentosos estão sendo desenvolvidos no centro de formação e farão sua estreia no futebol profissional", afirmou.

Início com dificuldades

Apesar da expectativa em torno do trabalho, o começo da trajetória como treinador não tem sido simples. Nos três amistosos disputados até o momento, o Bayern II sofreu derrotas para Stuttgarter Kickers (4 a 0), Legia Varsóvia (2 a 0) e Wacker Innsbruck (4 a 1).

A estreia oficial de Dante na temporada da Regionalliga está marcada para a próxima sexta-feira, 24, diante do SC Eltersdorf.

O ex-defensor atuou pelo Bayern de Munique entre 2012 e 2015, período em que disputou 133 partidas e conquistou três títulos do Campeonato Alemão, três Copas da Alemanha e uma Liga dos Campeões da UEFA. A partir de agora, inicia um novo capítulo no clube, com a responsabilidade de desenvolver a próxima geração de talentos da equipe bávara.