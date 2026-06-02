Baiano campeão pela Seleção é o novo técnico do Bayern de Munique

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Um nome conhecido que vestiu a camisa da Seleção Brasileira é o novo treinador da equipe B do Bayern de Munique, da Alemanha. Dante, ex-zagueiro de 42 anos, entrou em campo pela última vez como jogador na última sexta-feira, 29, e já foi anunciado como técnico do time sub-23 do clube alemão.

Será a primeira experiência como treinador do ex-atleta que passou as últimas dez temporadas defendendo o Nice, da França. Ele foi titular da vitória da equipe por 4 a 1 contra o Saint Étienne, que garantiu a permanência do time na primeira divisão.

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Natural de Salvador, na Bahia, Dante foi campeão da Copa das Confederações 2013 pela Seleção Brasileira, mas esteve em campo na goleada por 7 a 1 sofrida para a Alemanha, na Copa do Mundo 2014.

“Estou extremamente entusiasmado com este desafio no meu antigo clube, o FC Bayern, e gostaria de agradecer à direção pela confiança que depositaram em mim. Muitos jovens talentosos estão sendo desenvolvidos no centro de formação e farão sua estreia no futebol profissional amador", disse o defensor após ser anunciado pelo Bayern.

Revelado nas categorias de base do Juventude, Dante também defendeu o Lille (França), o Charleroi e o Standard Liége (Bélgica), o Borussia Monchengladbach e Wolfsburg (Alemanha).