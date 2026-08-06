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ESPORTES

Maior estádio do mundo de R$ 2,5 bilhões pode sediar final da Copa

Estrutura no Marrocos deve ter capacidade para receber 115 mil torcedores

Lucas Vilas Boas
Por
Projeto do Grande Estádio Hassan II
Projeto do Grande Estádio Hassan II - Foto: Reprodução | La Nacion

O Marrocos já começou a tirar do papel um dos projetos esportivos mais grandiosos do mundo. Com obras iniciadas em agosto de 2024, o Grande Estádio Hassan II está sendo erguido na região de Casablanca e promete se tornar a maior arena de futebol do planeta, com capacidade para 115 mil torcedores.

Orçado em cerca de US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2,5 bilhões na cotação atual), o empreendimento é considerado peça-chave da candidatura marroquina para receber a decisão da Copa do Mundo de 2030, que será organizada conjuntamente por Marrocos, Espanha e Portugal.

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A previsão é de que a construção seja concluída em 2028, dois anos antes do Mundial, permitindo que o estádio passe por eventos-teste antes de receber partidas do torneio.

Projeto do Grande Estádio Hassan II
Projeto do Grande Estádio Hassan II - Foto: Reprodução

Arquitetura inspirada na cultura marroquina

O projeto foi desenvolvido em parceria pelos escritórios Oualalou + Choi, do Marrocos, e Populous, empresa internacional especializada em grandes arenas esportivas.

A identidade visual da construção faz referência à moussem, tradicional tenda utilizada em celebrações religiosas e festivais culturais marroquinos. Essa inspiração aparece principalmente na cobertura metálica, formada por uma extensa estrutura de alumínio que cobre o campo e parte das áreas externas, criando o efeito de uma enorme tenda suspensa.

Onde a arena será construída?

A arena será construída em El Mansouria, município localizado a aproximadamente 38 quilômetros ao norte de Casablanca, em um terreno com mais de 100 hectares.

Além do estádio, o projeto contempla uma ampla infraestrutura voltada ao lazer e ao turismo. O complexo contará com hotel, centro comercial, piscina coberta, espaços destinados à imprensa internacional, jardins e áreas de convivência, com o objetivo de manter o local em funcionamento durante todo o ano, independentemente do calendário esportivo.

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Maior do mundo... por pouco tempo?

Quando for inaugurado, o Hassan II assumirá o posto de maior estádio exclusivo para futebol do planeta, ultrapassando as atuais grandes arenas em capacidade.

No entanto, esse recorde poderá durar pouco. O Vietnã já aprovou a construção do Estádio Trong Dong, em Hanói, que faz parte do projeto da futura Cidade Olímpica dos Esportes. A arena asiática está prevista para receber até 135 mil espectadores e também tem conclusão estimada para 2028.

Até lá, o Hassan II desponta como um dos maiores símbolos da preparação marroquina para a Copa do Mundo de 2030 e como uma das obras esportivas mais ambiciosas já realizadas no continente africano.

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Copa do Mundo 2030 estádio Marrocos

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