Maior estádio do mundo de R$ 2,5 bilhões pode sediar final da Copa

Siga o A TARDE no Google

O Marrocos já começou a tirar do papel um dos projetos esportivos mais grandiosos do mundo. Com obras iniciadas em agosto de 2024, o Grande Estádio Hassan II está sendo erguido na região de Casablanca e promete se tornar a maior arena de futebol do planeta, com capacidade para 115 mil torcedores.

Orçado em cerca de US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2,5 bilhões na cotação atual), o empreendimento é considerado peça-chave da candidatura marroquina para receber a decisão da Copa do Mundo de 2030, que será organizada conjuntamente por Marrocos, Espanha e Portugal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A previsão é de que a construção seja concluída em 2028, dois anos antes do Mundial, permitindo que o estádio passe por eventos-teste antes de receber partidas do torneio.

Projeto do Grande Estádio Hassan II - Foto: Reprodução

Arquitetura inspirada na cultura marroquina

O projeto foi desenvolvido em parceria pelos escritórios Oualalou + Choi, do Marrocos, e Populous, empresa internacional especializada em grandes arenas esportivas.

A identidade visual da construção faz referência à moussem, tradicional tenda utilizada em celebrações religiosas e festivais culturais marroquinos. Essa inspiração aparece principalmente na cobertura metálica, formada por uma extensa estrutura de alumínio que cobre o campo e parte das áreas externas, criando o efeito de uma enorme tenda suspensa.

Onde a arena será construída?

A arena será construída em El Mansouria, município localizado a aproximadamente 38 quilômetros ao norte de Casablanca, em um terreno com mais de 100 hectares.

Além do estádio, o projeto contempla uma ampla infraestrutura voltada ao lazer e ao turismo. O complexo contará com hotel, centro comercial, piscina coberta, espaços destinados à imprensa internacional, jardins e áreas de convivência, com o objetivo de manter o local em funcionamento durante todo o ano, independentemente do calendário esportivo.

Maior do mundo... por pouco tempo?

Quando for inaugurado, o Hassan II assumirá o posto de maior estádio exclusivo para futebol do planeta, ultrapassando as atuais grandes arenas em capacidade.

No entanto, esse recorde poderá durar pouco. O Vietnã já aprovou a construção do Estádio Trong Dong, em Hanói, que faz parte do projeto da futura Cidade Olímpica dos Esportes. A arena asiática está prevista para receber até 135 mil espectadores e também tem conclusão estimada para 2028.

Até lá, o Hassan II desponta como um dos maiores símbolos da preparação marroquina para a Copa do Mundo de 2030 e como uma das obras esportivas mais ambiciosas já realizadas no continente africano.