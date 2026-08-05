Estádio histórico do Brasil de R$ 1,5 bilhão começa a ser demolido

Em processo de reforma desde o início do mês de julho deste ano, o Serra Dourada, que é um dos estádios mais históricos do Brasil, começou a ter suas arquibancadas demolidas. As obras ocorrem em diversas partes da estrutura e tem previsão para ser concluída em 2028, com investimento que pode chegar até a R$ 1,5 bilhão.

A parte do estádio que começou a ser destruída é a antiga geral, que já não era utilizada há quase 20 anos, e recebeu torcedores pela última vez em 2008. O planejamento do novo Serra Dourada inclui a modernização completa da área, que era frequentada pelas torcidas organizadas dos clubes mandantes durante os jogos.

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Entenda o planejamento da reforma

A ideia é utilizar o espaço para a construção de 22 camarotes na altura do gramado, além de novos banheiros, catracas com reconhecimento facial, espaços com suítes climatizadas, novos bares fixos e restaurantes espalhados por toda estrutura.

Atualmente apto para receber 38 mil torcedores, o Serra Dourada passará a ter aproximadamente a capacidade máxima de 44 mil torcedores. O projeto é inspirado em arenas da NFL (National Football League).

Palco histórico do futebol brasileiro

Inaugurado em 1975, o Serra Dourada é o maior estádio do futebol goiano, e um dos maiores de todo o Brasil. O local já recebeu grandes jogadores, como Pelé e Maradona, além de outras personalidades, como Paul McCartney, Guns N’ Roses e Papa João Paulo II.

A estrutura foi, durante muito tempo, a casa de Atlético-GO, Goiás e Vila Nova. Apesar dos anos de uso, os clubes investiram em seus próprios estádios e, a partir de 2020, o local passou a ser pouco utilizado.

Veja fotos do projeto previsto: