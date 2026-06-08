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ESPORTES

Estádio passa por grande reforma sem fechar as portas; entenda modelo

Serra Dourada inicia processo de modernização sem interromper a agenda

Iarla Queiroz
Por
Estádio Serra Dourada
Estádio Serra Dourada - Foto: Reprodução / Wikipedia

O tradicional Estádio Serra Dourada iniciou uma nova fase de sua história apostando em um modelo pouco comum em grandes obras de modernização: manter o espaço em funcionamento enquanto as intervenções acontecem.

Para marcar o começo do processo de renovação, o complexo recebe entre os dias 5 e 7 o "Arraiá do Bem", evento beneficente que mistura atrações musicais, festas juninas e ações solidárias. A iniciativa também serve para mostrar ao público que as obras não transformarão o estádio em um espaço fechado ou sem atividades.

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Estratégia busca manter estádio ativo durante as obras

Segundo o diretor-superintendente do complexo, Paulo Rossi, as intervenções serão realizadas dentro do conceito chamado de "Obra Viva".

A proposta prevê uma execução modular das reformas, permitindo que o local continue recebendo eventos culturais, apresentações musicais e outras atividades enquanto a modernização avança.

A ideia é preservar a ligação histórica entre o estádio e a população, evitando que o espaço fique sem utilização durante o período de obras.

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Arraiá do Bem reúne música, quadrilhas e solidariedade

O primeiro grande evento dessa nova fase será o Arraiá do Bem, que contará com apresentações de seis grupos de quadrilha, área de lazer, praça gastronômica com 50 barracas de comidas típicas e uma programação musical diversificada.

Na sexta-feira, os shows ficam por conta de Zé Felipe, Mastruz com Leite e Murilo Huff.

Já o sábado terá apresentações de Falamansa, Pablo e Mari Fernandes.

O encerramento, no domingo, contará com shows da dupla Diego & Victor Hugo, além de Limão com Mel e João Gomes.

A entrada será gratuita mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.

Grandes shows seguem confirmados

Mesmo com a reforma em andamento, o calendário de eventos continuará ativo. Entre as atrações já realizadas está o projeto Histórias, que reuniu nomes como Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Matogrosso & Mathias, César Menotti & Fabiano e Daniel.

Outro evento já confirmado é o show de Gusttavo Lima, marcado para 12 de setembro de 2026.

Projeto prevê nova arena e parque poliesportivo

Além da modernização das arquibancadas e da ampliação da capacidade de público, o projeto prevê mudanças significativas no entorno do estádio.

A área onde funcionava o antigo Parque da Criança será transformada em um parque poliesportivo, com campo de futebol, quadras esportivas e espaços de convivência.

A proposta também contempla conceitos de sustentabilidade ambiental e integração urbana, criando uma estrutura voltada para esporte, lazer e entretenimento.

Objetivo é colocar Goiânia no circuito dos grandes eventos

Com a transformação do Serra Dourada em uma arena multiuso, a expectativa é ampliar a capacidade da capital goiana de receber grandes atrações nacionais e internacionais.

A aposta do projeto é consolidar Goiânia como um dos principais polos de eventos do país e fortalecer sua presença no calendário dos grandes espetáculos da América Latina.

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