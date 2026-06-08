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E.C.VITÓRIA

Vitória barra ação de patrocinadora do Nordestão; súmula registra caso

Casas Bahia é patrocinadora master da Copa do Nordeste

João Grassi
Por
Vitória se sagrou campeão da Copa do Nordeste
Vitória se sagrou campeão da Copa do Nordeste - Foto: Alexandre Oliveira

Durante a partida de volta das finais da Copa do Nordeste 2026, conquistada pelo Esporte Clube Vitória no último sábado, 6, uma ativação promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) precisou ser modificada e houve registro na súmula.

Patrocinadora master do Nordestão, a Casas Bahia planejava que as tradicionais crianças entrassem em campo com camisas da empresa, o que foi barrado pelo Vitória. As cores da popular rede de varejo são azul, vermelho e branco, as mesmas do clube rival Bahia.

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Além disso, um carrinho da Casas Bahia com as mesmas cores iria até o meio do gramado levando a taça da Lampions League, mas essa ação também foi alterada. Envelopado como caminhão da patrocinadora, o veículo parou próximo aos vestiários do Barradão.

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Em entrevista ao portal A TARDE, o presidente Fábio Mota detalhou a situação. De acordo com o dirigente, houve um entendimento com a CBF e "nada demais aconteceu".

"A Casas Bahia queria que a gente entrasse com as camisas escrito 'Casas Bahia', vermelhas, azuis e brancas. Nós decidimos que o Vitória não ia entrar com essa camisa, só os meninos do Fortaleza. O caminhão para entregar a taça que estava escrito 'Casas Bahia', eles queriam que fosse até o meio do campo, e nós convencionamos que o caminhão ficava ali na frente do vestiário. Dali se pegava a taça e se levava. Só foi isso, teve nada de mais", afirmou Mota.

Carrinho envelopado com patrocínio da Casas Bahia
Carrinho envelopado com patrocínio da Casas Bahia - Foto: Reprodução | Instagram/Casas Bahia

Súmula da CBF

Em comunicado feito na súmula do jogo, o árbitro Rodrigo Pereira de Lima (PE), registrou o fato. "Informo que as equipes de marketing e da diretoria de competições da CBF tiveram dificudades com o clube Vitória, no cumprimento dos protocolos de partida e premiação, no que tange as ativações do patrocinador master da competição".

O árbitro também fez outros registros em relação a copos arremessados em direção a "equipe do Fortaleza", além do atraso de sete minutos da "entrada da equipe do Vitória", impactando em "07 (sete) minutos de atraso no início da partida”.

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