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FIM DE UMA ERA

Estádio histórico brasileiro será demolido em reforma de R$ 1,5 bilhão

Tradicional palco do futebol brasileiro dará lugar a complexo multiuso

Lucas Vilas Boas
Por

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Estádio Serra Dourada, em goiânia
Estádio Serra Dourada, em goiânia - Foto: Divulgação | Secom

Um dos estádios mais tradicionais do Brasil e o maior palco do futebol goiano, o Serra Dourada vai ser demolido e passar por uma reforma completa a partir deste mês. Com investimento inicial de R$ 300 milhões, que pode chegar a R$ 1,5 bilhão, a ideia é transformar a estrutura em uma arena multiuso.

Projetado para receber eventos importantes a partir de 2028, o estádio terá sua capacidade de público aumentada de 38 para 44 mil torcedores — 60 mil em dias de shows. Outras reformas previstas incluem ampliação dos banheiros, catracas com reconhecimento facial, espaços com suítes climatizadas, novos camarotes, novos bares fixos e restaurantes.

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O projeto é inspirado em arenas da NFL (National Football League) e terá instalações no nível do gramado — tendência do futebol norte-americano que será trazida pela primeira vez ao Brasil. A previsão é que as obras sejam iniciadas em maio para serem concluídas no meio de 2028.

Veja fotos do projeto:

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Estádio histórico brasileiro será demolido em reforma de R$ 1,5 bilhão Estádio histórico brasileiro será demolido em reforma de R$ 1,5 bilhão Estádio histórico brasileiro será demolido em reforma de R$ 1,5 bilhão Estádio histórico brasileiro será demolido em reforma de R$ 1,5 bilhão

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Histórico

Inaugurado em 1975, o Serra Dourada é considerado um dos estádios mais históricos do futebol brasileiro. Além de já ter recebido grandes craques como Pelé e Maradona, o local também foi visitado por figuras conhecidas como Paul McCartney, Guns N’ Roses e Papa João Paulo II.

Principais clubes de Goiânia, Atlético-GO, Goiás e Vila Nova investiram em seus próprios estádios e, a partir de 2020, o Serra Dourada passou a ser pouco utilizado. Foi no local que o Vila Nova conquistou o título do campeonato estadual em 2025.

Além do estádio, a reforma também inclui o ginásio que fica ao lado da estrutura atual, que passará por mudanças tecnológicas e arquitetônicas para "dialogar" com o projeto e melhorar a acústica. Quadras poliesportivas, equipamentos de ginásticas e parque linear com ciclovia e posta de corrida também são previstas para o projeto para o estacionamento do Complexo Serra Dourada.

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