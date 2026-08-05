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Gigante da Série A recusa R$ 6,9 bilhões para virar SAF e aguarda oferta maior

Presidente descarta venda para árabes: "Não funciona"

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Taça do Campeonato Brasileiro
Taça do Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação | Brasileirão

O caminho para se transformar em SAF vem se tornando cada vez mais natural no futebol brasileiro, e o Fluminense é a mais nova equipe da Série A a manifestar interesse. O presidente do time carioca, Mattheus Montenegro, afirmou aguardar uma nova proposta da Lazuli Partners pela compra da sua Sociedade Anônima de Futebol.

A oferta inicial do fundo brasileiro, prontamente recusada pela diretoria do Tricolor, previa um investimento de R$ 6,9 bilhões em 10 anos, com um aporte inicial de R$ 500 milhões. A ideia também seria assumir a dívida de R$ 871 milhões do Fluminense.

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Os valores foram considerados baixos pela diretoria, e a Lazuli Partners prepara uma segunda investida.

"Ela (a proposta) não passou por lugar nenhum porque estamos negociando para melhorar a proposta. Objetivo é aumentar o cheque inicial de quinhentos (milhões de reais) e negociações por outros pontos do contrato. Assim que essa negociação terminar, vou fazer outra reunião do conselho com essa nova proposta", afirmou Mattheus Montenegro.

"Acho que a primeira coisa é saber bem quem é o investidor. Na minha concepção é vender pra alguém que está no Brasil e você saiba quem é. Mesmo por um valor maior, não venderia para um árabe. Porque não conhece o clube, não sabe o que a torcida almeja. Para mim, não funciona. O futebol não foi feito para dar dinheiro. Se tem alguém querendo botar em busca de retorno, a conta não fecha", acrescentou.

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SAF é a prioridade da gestão

O processo para criação da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) é prioridade na cúpula interna do Fluminense. Eleito no final de 2025, o presidente estabeleceu a negociação como um dos focos na sua gestão, buscando dar transparência a todo o processo.

Caso a nova proposta seja aceita, o clube terá reuniões de conselheiros para discutir e formular o cenário mais favorável e seguro para o futuro. A decisão final virá a partir da votação dos sócios.

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Fluminense futebol brasileiro SAF

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