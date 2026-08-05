"Vencer desafios exige saúde": dentista corre 50 km aos 50 anos

O dentista Fabrício Jacinto encontrou uma forma diferente de celebrar seus 50 anos de vida. Nesta terça-feira. 4, ele percorreu 50 quilômetros pelas ruas de Salvador para marcar a chegada do meio século de idade e, ao mesmo tempo, conscientizar a população sobre a importância da saúde bucal.

O desafio foi concluído em 5h52min, sob forte calor e alta umidade. Exausto ao cruzar a linha de chegada, o maratonista explicou que cada quilômetro percorrido simbolizou um ano de sua trajetória e reforçou a mensagem que motivou a iniciativa.





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“Sou um felizardo por completar 50 anos de uma vida bem vivida, e só o fiz porque tenho fé em mim e na minha profissão”, disse o dentista, que depois acrescentou: “Mais do que o desafio que me impus, o importante é passar a mensagem do quão é importante cuidar da saúde bucal, porque ela faz parte da engrenagem que garante o bem-estar de cada indivíduo, e vencer os desafios da vida exige que nossos dentes estejam bons", afirmou.





Percurso de 50 km cruzou pontos turísticos de Salvador

Vestindo uma camisa com o slogan "Desafio 50" estampado na parte da frente e "Correndo pela saúde bucal" nas costas, Fabrício iniciou o percurso ainda ao amanhecer, no Farol da Barra, aproveitando as temperaturas mais amenas do início do dia.





O trajeto seguiu até o Farol de Itapuã. Após alcançar o primeiro objetivo, ele manteve a hidratação enquanto retornava ao ponto de partida. Na sequência, percorreu a Ladeira da Barra, o Corredor da Vitória, o Campo Grande e a Avenida Contorno, encerrando a corrida no Clube Náutico, localizado no Terminal Turístico Náutico da Bahia, no Comércio, onde celebrou o aniversário.





“Com o correr das horas e o aumento da temperatura, tudo ficou mais difícil, mas eu me concentrei no meu objetivo, quando, a dado momento, me lembrei de algumas passagens da minha vida”, confessou ofegante, e completou: “Os últimos 10 km foram os mais difíceis, por conta do cansaço, da desidratação e de certa ansiedade, mas a cada metro vencido, vendo a Baía de Todos-os-Santos, eu recobrava as minhas forças, como se o mar me inspirasse, como me inspiraram alguns amigos que me acompanharam durante alguns trechos", comentou.







Corrida virou paixão depois dos 40 anos

A relação de Fabrício Jacinto com as corridas de longa distância começou depois dos 40 anos. A primeira maratona foi disputada em Amsterdã, em 2019, experiência que despertou o interesse definitivo pela modalidade.





Os planos de seguir competindo foram interrompidos pela pandemia, mas, quatro anos depois, ele voltou às provas ao disputar a Maratona de Buenos Aires, viagem que fez de motocicleta até a capital argentina. Desde então, passou a incorporar as maratonas à rotina.





Como preparação para o desafio dos 50 quilômetros, participou neste ano das maratonas de Mendoza, na Argentina, Santiago, no Chile, e Montevidéu, no Uruguai, utilizando as provas como parte do treinamento.





Preparação uniu esporte e conscientização

Para completar o desafio, Fabrício contou com o acompanhamento de profissionais de diferentes áreas, incluindo fisiologia, nutrição, preparação física e massoterapia.





“Hoje, corri 50 km em ritmo cadenciado, sem querer performar, e, mesmo assim, a ultramaratona exigiu muita preparação e disciplina, e isso vale para quem é corredor profissional ou não”, afirmou Fabricio, que fez uma analogia entre as corridas de longa distância e a saúde bucal: “Para se chegar lá, enfim, vencer o percurso, é preciso cumprir metas, seguir etapas, como para ter uma boa saúde bucal é importante o uso do fio dental, a escovação dos dentes e a limpeza da língua, passos diários que ajudam a manter a boca limpa e livre de doenças".