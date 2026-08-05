Gigante inglês desembolsa R$ 444 milhões para contratar brasileiro

O Arsenal encaminhou uma das maiores contratações da atual janela de transferências ao acertar a chegada do volante brasileiro Bruno Guimarães. Segundo informações do ge, o clube londrino chegou a um acordo com o Newcastle para adquirir o jogador por 75 milhões de euros (cerca de R$ 444 milhões), valor que poderá ultrapassar os 85 milhões de euros após a inclusão de custos relacionados à operação.

Bruno Guimarães está na Espanha, onde participa da pré-temporada do Newcastle, mas aguarda a liberação do clube inglês para viajar, realizar exames médicos e assinar contrato válido por cinco temporadas com o Arsenal.





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Bruno Guimarães escolheu um novo desafio



O entendimento entre o meio-campista e os Gunners já havia sido definido verbalmente há algumas semanas. Apesar de ainda ter dois anos de vínculo com o Newcastle, o brasileiro desejava iniciar um novo ciclo na carreira. A ausência da equipe em competições europeias na próxima temporada foi um dos fatores decisivos para que aceitasse a mudança.





Newcastle resistiu às negociações

Controlado pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, o Newcastle resistiu às investidas do Arsenal durante boa parte das negociações. As conversas tiveram início ainda durante a Copa do Mundo, quando o clube londrino apresentou uma proposta inicial de 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 342 milhões na cotação atual).





Em processo de reformulação, o Newcastle vive um período de mudanças no elenco e também na comissão técnica, cenário que contribuiu para a concretização da transferência do volante.





Capitão e ídolo deixa o Newcastle

Contratado pelo clube inglês em 2022, Bruno Guimarães rapidamente conquistou espaço e se transformou em uma das principais referências da equipe. Há mais de dois anos exercia a função de capitão e foi o responsável por levantar o troféu da Copa da Liga Inglesa na temporada 2024/25.





Pelo lado do Arsenal, a negociação foi conduzida pelo diretor esportivo italiano Adriano Berta, admirador do futebol de Bruno Guimarães desde os tempos em que trabalhava no Atlético de Madrid. Em 2020, ele chegou a tentar contratar o volante, mas viu o Lyon vencer a disputa pela contratação do brasileiro.





Desempenho na Seleção pesou no mercado

Pela seleção brasileira, Bruno também teve papel de destaque na última Copa do Mundo. O meio-campista distribuiu quatro assistências ao longo da campanha, mas encerrou sua participação de forma amarga ao desperdiçar uma cobrança de pênalti na eliminação para a Noruega, nas oitavas de final.