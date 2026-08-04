CBF se aproxima de acordo bilionário com Globo e SBT pela Copa do Brasil

Siga o A TARDE no Google

A corrida pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil para o ciclo de 2027 a 2030 já movimenta os bastidores da televisão brasileira. Com a meta de arrecadar cerca de R$ 1 bilhão com a venda do torneio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negocia com diferentes grupos de mídia, mas Globo e SBT aparecem como os principais favoritos para fechar acordo na TV aberta.

Enquanto as duas emissoras avançam nas conversas, a Record ainda analisa se apresentará uma proposta, levando em consideração o retorno financeiro e o pacote de jogos que poderá receber.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Globo deve manter ampla cobertura da competição

A proposta em discussão prevê que a Globo permaneça com a cobertura mais abrangente da Copa do Brasil.

Pelo modelo negociado, a emissora teria os direitos de transmissão em diferentes plataformas, exibindo partidas na TV aberta, nos canais por assinatura sportv e Premiere e também no ambiente digital, por meio do ge e do YouTube.

Caso o acordo seja confirmado, a empresa seguirá como principal detentora dos direitos do torneio.

SBT pode voltar a transmitir um jogo por rodada



O SBT também aparece em posição privilegiada nas negociações com a CBF.

A emissora paulista deve garantir a exibição de uma partida por rodada na TV aberta, além da transmissão pelo serviço de streaming +SBT. O movimento reforçaria a programação esportiva do canal, principalmente nas fases decisivas da competição.

A estratégia da entidade é dividir os direitos entre diferentes empresas para ampliar a distribuição dos jogos e aumentar o valor do contrato.

Record ainda avalia participação

Embora tenha sido procurada pela CBF, a Record ainda não definiu se entrará na disputa.

Segundo informações da Folha de S.Paulo, a emissora estuda o potencial comercial do torneio antes de apresentar uma proposta. Entre os fatores analisados estão o investimento necessário e a quantidade de partidas que poderá transmitir.

Atualmente, a Record já possui direitos de exibição do Campeonato Brasileiro e avalia como a Copa do Brasil se encaixaria em sua programação esportiva.

CBF quer fechar contrato ainda em agosto

A intenção da CBF é concluir a negociação dos direitos de transmissão ainda neste mês.

Além de Globo, SBT e Record, a entidade abriu conversas com empresas como Amazon, ESPN, Disney, TNT Sports e Paramount para comercializar diferentes pacotes de mídia.

A CazéTV, por outro lado, ficou fora das negociações. De acordo com a coluna do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, a plataforma não foi procurada pela entidade. Nos bastidores, a decisão estaria relacionada a divergências entre a CBF e a Livemode, empresa parceira do projeto comandado por Casimiro Miguel.

Contrato pode render R$ 1 bilhão à entidade

O objetivo da CBF é fechar um acordo válido por quatro temporadas, entre 2027 e 2030, superando o contrato atual.

Hoje, a entidade recebe aproximadamente R$ 700 milhões pelos direitos da Copa do Brasil. A expectativa é elevar esse valor para cerca de R$ 1 bilhão no próximo ciclo.

A divisão dos pacotes prevê que as empresas vencedoras alternem a escolha dos principais confrontos de cada rodada, conforme os direitos adquiridos.

Premiação dos clubes também pode aumentar

O novo contrato impacta diretamente os valores distribuídos aos clubes participantes da competição.

No modelo atual, o campeão recebe cerca de R$ 60 milhões apenas pela conquista do título. Considerando toda a campanha, a premiação fixa chega a R$ 78 milhões e pode ultrapassar os R$ 100 milhões, dependendo do desempenho ao longo do torneio.

Com um contrato mais lucrativo, a tendência é que a Copa do Brasil mantenha o status de uma das competições mais rentáveis do futebol brasileiro.