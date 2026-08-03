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Repórter elogiado por Casimiro na CazéTV deixa a Globo após 26 anos

Abner Luiz anunciou saída da TV Liberal, no Pará, mas ainda não revelou qual será seu próximo passo

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em
Equipe da CazéTV
Equipe da CazéTV - Foto: Reprodução

O jornalista esportivo Abner Luiz pediu demissão da TV Liberal, afiliada da Globo no Pará, encerrando uma trajetória de 26 anos no Grupo Liberal. A saída foi anunciada pelo próprio comunicador, que afirmou ter tomado a decisão por vontade própria, mas não revelou os motivos.

Conhecido do público paraense, Abner construiu carreira como repórter, apresentador e comentarista esportivo, participando de programas como o Bom Dia Pará e de diversas coberturas do futebol local e nacional.

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Elogios de Casimiro durante a Copa

Um dos momentos de maior repercussão recente na carreira do jornalista aconteceu durante a cobertura da Copa do Mundo, nos Estados Unidos. Ao participar de uma transmissão, Abner recebeu elogios públicos do influenciador e streamer Casimiro Miguel, fundador da CazéTV, concorrente da Rede Globo.

Na ocasião, Casimiro destacou o trabalho do jornalista ao vivo e exaltou sua atuação na cobertura esportiva.

“Ele é fera, ele é fera. Ele é monstro, profissional pica”, comentou.

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Despedida após mais de duas décadas

Ao anunciar a saída, Abner fez questão de agradecer à família Maiorana, proprietária do Grupo Liberal, e ressaltou que deixa a empresa de forma amigável.

"Grato pelas oportunidades, pela mão amiga. Entrei pela porta da frente, saio pela porta da frente", afirmou.

Além da televisão, o jornalista também atuou como colunista em jornal impresso e ocupou a direção de esportes em emissoras de rádio do grupo de comunicação.

Abner Luiz
Abner Luiz - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Futuro ainda é incerto

Apesar da despedida, Abner Luiz não informou qual será seu próximo destino profissional.

Enquanto define os próximos passos, ele segue produzindo conteúdo para o canal "Fala, Abner!", no YouTube, onde publica entrevistas, análises, reportagens e conteúdos voltados ao futebol paraense e nacional.

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