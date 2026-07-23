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Globo e CazéTV entram na briga pela transmissão da Copa do Mundo de 2030

Fifa deve abrir concorrência nos próximos meses e pode repetir modelo

Iarla Queiroz
Por
Globo e CazéTV disputam os direitos de transmissão da Copa
Globo e CazéTV disputam os direitos de transmissão da Copa - Foto: Reprodução | CazéTV

A corrida pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 já começou. Globo e CazéTV despontam como as principais interessadas na disputa que será aberta pela Fifa nos próximos meses para definir quem exibirá o torneio no Brasil.

Diferentemente de edições anteriores, a entidade máxima do futebol não deve conceder exclusividade total das partidas a uma única empresa. A tendência é que o modelo adotado permita a divisão dos direitos entre diferentes plataformas, ampliando o alcance da competição.

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Globo quer ampliar pacote de jogos

Após transmitir apenas parte da Copa do Mundo de 2026, a Globo pretende voltar a negociar um pacote mais amplo para o Mundial de 2030. O objetivo da emissora é recuperar a exibição integral da competição em seus canais de TV aberta e fechada.

Na edição de 2026, disputada com 48 seleções e 104 partidas, a Globo adquiriu os direitos de 55 jogos após renegociar seu contrato com a Fifa. O acordo, firmado ainda durante a pandemia de covid-19, reduziu os custos da empresa e encerrou a exclusividade que ela mantinha sobre os direitos digitais.

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CazéTV tenta manter protagonismo

Do outro lado da disputa, a CazéTV, em parceria com a LiveMode, deve buscar novamente o pacote completo da competição, mantendo a exclusividade das transmissões no YouTube.

Na Copa de 2026, a LiveMode adquiriu 100% dos direitos de transmissão e sublicenciou parte dos jogos para outras empresas. Com isso, SBT e NSports exibiram 32 partidas, enquanto a Globo transmitiu seus 55 confrontos. Uma parcela significativa do torneio ficou disponível apenas na CazéTV via streaming.

Modelo da Copa Feminina pode servir de referência

A expectativa é que a Fifa utilize um formato semelhante ao definido para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

Nesse modelo, Globo e CazéTV terão acesso a todo o torneio, mas a exclusividade das transmissões no YouTube ficará com a CazéTV. Já a Globo poderá exibir parte dos confrontos na TV aberta, enquanto SporTV e Globoplay terão acesso à totalidade das partidas.

A Copa do Mundo de 2030 será disputada principalmente em Portugal, Espanha e Marrocos, mas também contará com três partidas comemorativas na América do Sul, em Argentina, Paraguai e Uruguai, marcando o centenário do torneio.

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Cazé TV copa do mundo Rede Globo

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