Casimiro vende sua parte na CazéTV para holding; veja o que muda

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A LiveMode passou a deter 100% das ações da CazéTV após uma reestruturação corporativa. Anteriormente, a operação funcionava como uma joint venture dividida em partes iguais entre o streamer Casimiro Miguel e a empresa de marketing esportivo.

Com a mudança, o influenciador transferiu sua participação acionária direta no canal de vídeos em troca de ações na holding global do Grupo LiveMode.

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A operação jurídica envolveu a centralização administrativa do projeto digital. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica analisou a movimentação para liberação do processo corporativo.

A LiveMode já detinha a maioria percentual do empreendimento desde a fundação da marca em 2022.

Impacto no modelo de negócios e transmissões esportivas

A CazéTV iniciou as atividades com a cobertura da Copa do Mundo do Catar. Desde então, a plataforma adquiriu direitos de transmissão de competições como os Jogos Olímpicos, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e torneios internacionais de futebol.

Apesar da transferência do controle acionário do canal específico, a presença pública do comunicador permanece inalterada. Casimiro continua como o principal apresentador, embaixador e rosto oficial das transmissões ao vivo, além de integrar o quadro societário da holding controladora.