Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Fifa lança estratégia de sustentabilidade e direitos humanos para Copa

Mundial Feminino será realizado no Brasil, o primeiro na América do Sul

João Grassi
Por
Lançamento da Copa do Mundo Feminina
Lançamento da Copa do Mundo Feminina - Foto: Divulgação | Fifa

A Fifa divulgou, nesta terça-feira, 4, a estratégia de sustentabilidade e direitos humanos da Copa do Mundo Feminina 2027 que traça um roteiro focado em medidas cujo objetivo será integrar a proteção ambiental, o respeito aos direitos humanos e o desenvolvimento da economia local à organização do torneio.

Primeira edição do torneio a ser realizada na América do Sul, a Copa do Mundo no Brasil aproveitará o poder do futebol e buscará gerar um impacto real dentro e fora de campo com iniciativas direcionadas, com a intenção de abordar o contexto social, ambiental e econômico específico do país-sede.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Esta estratégia trata de transformar a intenção em ação", afirmou Mattias Grafström, secretário-geral da FIFA. "Desde lidar com as emissões e promover a redução de resíduos até apoiar medidas para proteger os direitos dos trabalhadores, criar um ambiente mais seguro para o torneio e aplicar o Código de Aquisições Sustentáveis da FIFA nas compras relacionadas com o torneio, estamos comprometidos em alcançar resultados concretos que possam deixar um legado duradouro no Brasil", completou.

A estratégia estabelece 15 objetivos apoiados por 27 iniciativas distribuídas em quatro pilares — social, ambiental, econômico e de governança —, cuja meta é garantir que as questões de sustentabilidade sejam incorporadas em todas as etapas da realização do evento.

"A estratégia foi elaborada com o apoio das partes envolvidas e inclui contribuições de órgãos governamentais, cidades-sede, grupos comunitários e organizações internacionais", disse Dame Sarai Bareman, diretora-geral de Futebol Feminino da FIFA.

"A estratégia reflete tanto as boas práticas internacionais quanto as prioridades específicas do contexto brasileiro, com o objetivo de gerar um impacto significativo e duradouro para a Copa do Mundo Feminina", completou Bareman.

Leia Também:

ESPORTES

FIFA abre vagas para atuar na Copa do Mundo Feminina; saiba como
FIFA abre vagas para atuar na Copa do Mundo Feminina; saiba como imagem

COPA DO MUNDO

Bahia cria comissão para segurança da Copa do Mundo Feminina de 2027
Bahia cria comissão para segurança da Copa do Mundo Feminina de 2027 imagem

MERCADO DA BOLA

Barcelona compra brasileira mais cara da história do futebol feminino
Barcelona compra brasileira mais cara da história do futebol feminino imagem

As políticas adotadas

Do ponto de vista social, a Fifa implementará sua política de salvaguarda e os procedimentos pertinentes para reduzir a probabilidade de que ocorram maus-tratos por abuso e assédio, incluindo a violência de gênero. Além disso, aplicará uma série de medidas de combate à discriminação, disponibilizará um mecanismo de denúncias confidenciais por meio de diversos canais de denúncia e promoverá a acessibilidade nos estádios e nas cidades-sede, ajudando a garantir uma experiência mais segura e inclusiva para todas as pessoas credenciadas, trabalhadores e torcedores.

No aspecto ambiental, a estratégia inclui a elaboração de um inventário de emissões de gases de efeito estufa e iniciativas de gestão de resíduos por meio da prevenção, reutilização e reciclagem, além de esforços para promover a proteção da biodiversidade.

No campo econômico, será dada prioridade às compras locais, permitindo que empresas brasileiras participem diretamente da cadeia de suprimentos do evento. O uso de longo prazo da infraestrutura e dos materiais do torneio também será promovido para proporcionar benefícios duradouros.

Esses esforços serão sustentados por sistemas de governança, incluindo a incorporação do Código de Aquisições Sustentáveis da Fifa aos processos de compras, aos programas de treinamento das partes envolvidas e aos planos de ação estruturados do torneio para acompanhar o progresso e garantir ação das partes responsáveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo feminina

Relacionadas

Mais lidas