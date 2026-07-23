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MERCADO DA BOLA

Barcelona compra brasileira mais cara da história do futebol feminino

A atacante é também a maior compra do Barcelona e a maior venda do Manchester City femininos

Marina Branco
Por
Kerolin pela Seleção Brasileira
Kerolin pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

A atacante Kerolin está perto de ser oficializada como novo reforço do Barcelona - e também de fazer história pelo futebol feminino brasileiro. O clube espanhol chegou a um acordo verbal com o Manchester City pela contratação da jogadora da Seleção Brasileira e finaliza a troca de documentos para anunciar a transferência.

A negociação foi fechada por 1,5 milhão de euros, cerca de R$ 8,6 milhões, e faz da atacante a brasileira mais cara de todos os tempos na modalidade. Além do recorde nacional, a transferência também será a maior compra já realizada pelo Barcelona feminino e a maior venda da história da equipe feminina do Manchester City.

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Brasileira supera marca de Amanda Gutierres

Com o acerto, Kerolin supera Amanda Gutierres, que até então detinha a maior transferência envolvendo uma jogadora brasileira. Em 2025, a atacante foi negociada pelo Palmeiras com o Boston Legacy por 1,1 milhão de dólares.

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Agora, Kerolin assume o topo da lista com a ida para uma das principais potências do futebol feminino mundial. A expectativa é que ela assine contrato por quatro temporadas com o Barcelona.

Amanda Gutierres pela Seleção Brasileira
Amanda Gutierres pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

Destaque da Seleção Brasileira

Aos 26 anos, Kerolin vive um dos melhores momentos da carreira. A atacante é uma das principais jogadoras da Seleção Brasileira e faz parte da base do time comandado por Arthur Elias para o ciclo da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

Agora, Kerolin deixa o Manchester City depois de uma temporada de destaque no futebol inglês. Pela equipe, conquistou a Copa da Inglaterra e ao todo, marcou dez gols e distribuiu cinco assistências em 19 jogos na temporada.

Kerolin pelo Manchester City
Kerolin pelo Manchester City - Foto: Manchester City

No Barcelona, Kerolin encontrará uma das estruturas mais vitoriosas do futebol feminino. O clube espanhol é o atual campeão da Women’s Champions League e se consolidou nos últimos anos como uma das maiores referências da modalidade.

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Barcelona copa feminina futebol feminino

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