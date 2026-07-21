Ochoa se aposenta do futebol após participar de seis Copas do Mundo

Siga o A TARDE no Google

O goleiro Guillermo Ochoa, ídolo do México, anunciou sua aposentadoria do futebol profissional nesta terça-feira, 21. Ao longo de 22 anos de carreira, o atleta acumulou participações em seis edições da Copa do Mundo, incluindo o torneio de 2026, sediado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

“Dei tudo de mim. Deixei tudo em campo pelos meus clubes e pela seleção, e hoje penduro as luvas”, disse o goleiro de 41 anos em uma mensagem publicada nas redes sociais.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Carreira longeva

Ochoa estreou profissionalmente em fevereiro de 2004, pelo Club América, do México. Em dezembro do mesmo ano, ele iniciou sua trajetória na seleção mexicana, que durou até a Copa do Mundo de 2026, quando o jogador fez história ao participar do seu sexto Mundial e se tornar o recordista de participações no torneio, ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo.

Sua última partida pelo México aconteceu em 24 de junho passado, contra a República Tcheca, no Estádio Azteca, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Ochoa entrou em campo aos 78 minutos de jogo, sendo ovacionado por mais de 80 mil torcedores no Estádio Azteca, e foi cumprimentado pelos jogadores da seleção.

Ao todo, ele atuou em nove clubes e somou um total de 788 jogos, além de fazer 154 partidas com a camisa do México.

Jogos por clube: