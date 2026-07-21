Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Fora de jogo do Santos, Neymar disputa campeonato inusitado em SP

Neymar é desfalque em duelo do Peixe na Copa Sul-Americana

Lucas Vilas Boas
Por
Neymar em campo pelo Santos
Neymar em campo pelo Santos - Foto: Raul Baretta | Santos

Neymar já retornou aos treinamentos do Santos depois da Copa do Mundo, mas, ainda assim, ficou fora da partida do Santos contra a Universidad Central da Venezuela, válida pelos playoffs da Sul-Americana, que começa logo mais, às 21h30 desta terça-feira, 21.

Preservado da viagem à Venezuela pelo técnico Cuca, o camisa 10 participa nesta noite do BSOP Winter, quarta etapa da temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de Poker. O atleta competiu no período da tarde.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Neymar esteve presente nesta etapa pela última vez em 2025, quando terminou em 29º e embolsou R$ 53.500 pela participação. Dessa vez, o torneio ocorre no Golden Hall do Complexo WTC, em São Paulo, e deve acontecer até 30 de julho.

Leia Também:

ÍDOLO

Nico Williams dedica Copa da Espanha a Neymar: "Isso também é por ele"
Nico Williams dedica Copa da Espanha a Neymar: "Isso também é por ele" imagem

BILIONÁRIO

Com 10 suítes e spa, mansão milionária de Neymar chama atenção na web
Com 10 suítes e spa, mansão milionária de Neymar chama atenção na web imagem

COPA DO MUNDO 2026

Neymar e Cristiano Ronaldo estão na lista de decepções da Copa
Neymar e Cristiano Ronaldo estão na lista de decepções da Copa imagem

Neymar fica no Santos?

O jogador voltou a treinar normalmente pelo Santos depois da Copa do Mundo 2026, e está sendo preparado para atuar no próximo jogo do Peixe pelo Brasileirão, contra a Chapecoense. O duelo acontece no próximo sábado, às 18h, na Vila Belmiro.

Neymar tem contrato com o Santos até 31 de dezembro deste ano, e deve cumprir seu contrato. O futuro do craque a partir de 2027, contudo, está indefinido.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por BSOP Oficial (@bsopoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa sul-americana Neymar Jr santos

Relacionadas

Mais lidas