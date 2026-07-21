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Fora de jogo do Santos, Neymar disputa campeonato inusitado em SP
Neymar é desfalque em duelo do Peixe na Copa Sul-Americana
Neymar já retornou aos treinamentos do Santos depois da Copa do Mundo, mas, ainda assim, ficou fora da partida do Santos contra a Universidad Central da Venezuela, válida pelos playoffs da Sul-Americana, que começa logo mais, às 21h30 desta terça-feira, 21.
Preservado da viagem à Venezuela pelo técnico Cuca, o camisa 10 participa nesta noite do BSOP Winter, quarta etapa da temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de Poker. O atleta competiu no período da tarde.
Neymar esteve presente nesta etapa pela última vez em 2025, quando terminou em 29º e embolsou R$ 53.500 pela participação. Dessa vez, o torneio ocorre no Golden Hall do Complexo WTC, em São Paulo, e deve acontecer até 30 de julho.
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Neymar fica no Santos?
O jogador voltou a treinar normalmente pelo Santos depois da Copa do Mundo 2026, e está sendo preparado para atuar no próximo jogo do Peixe pelo Brasileirão, contra a Chapecoense. O duelo acontece no próximo sábado, às 18h, na Vila Belmiro.
Neymar tem contrato com o Santos até 31 de dezembro deste ano, e deve cumprir seu contrato. O futuro do craque a partir de 2027, contudo, está indefinido.