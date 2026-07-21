Técnico da Argentina fala sobre permanência após Copa do Mundo de 2026

Após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, afirmou em entrevista coletiva que seu futuro à frente da seleção ainda é incerto. Ele voltou a falar sobre o tema nesta terça-feira, 21, ao chegar em sua residência na província de Santa Fé, na Argentina, e ser questionado por jornalistas.



Pressionado pelos repórteres, Scaloni garantiu que fica até o término do seu contrato, em dezembro deste ano, mas evitou falar sobre uma possível renovação. “Até dezembro estou. Seguiremos dando batalha”, resumiu o treinador.

Polêmicas

Scaloni também foi questionado sobre a arbitragem da final contra a Espanha. O treinador rechaçou a possibilidade de interferência e exaltou o desempenho da campeã mundial.

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Não, não, não! Perdemos porque eles [Espanha] foram melhores, pessoal. Temos que reconhecer. Temos que reconhecer que jogaram melhor. Nós certamente chegamos no limite, essa é a realidade. Lionel Scaloni - Técnico da Argentina

O treinador também despistou teorias da conspiração que circulam entre os torcedores argentinos de que o resultado da final teria sido armada. O argumento é baseado em um discurso pré-jogo em que Messi diz “Esqueçamos tudo. Vamos apenas jogar. Pensemos apenas em jogar”.



“Não vejo redes. Não tenho ideia do que você está me dizendo”, disse o técnico argentino.

Em seguida, os repórteres questionaram o treinador sobre o clima no vestiário argentino, o que o fez perder a paciência e encerrou a entrevista. “Não posso crer que vocês estão me perguntando isso”, finalizou ele.

Saldo positivo

A Espanha venceu a decisão da Copa do Mundo por 1 a 0, com gol de Ferran Torres, no início do segundo tempo da prorrogação, após dominar as ações durante todo o jogo, de modo que a Argentina terminou a partida com apenas duas finalizações, nenhuma no gol defendido por Unai Simón.

Apesar do vice-campeonato para a Espanha, o comandante segue com a aprovação da maioria dos torcedores para seguir no comando da Albiceleste. Ao todo, Scaloni conquistou as últimas duas edições de Copa América, disputadas em 2021 e em 2024, além da Copa do Mundo de 2022.