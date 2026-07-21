Time da Série A com R$ 2,7 bilhões em dívidas sofre 4ª punição da Fifa

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O Corinthians tem uma dívida bruta na faixa de R$ 2,7 bilhões, e sofreu mais uma punição da Fifa nesta terça-feira, 21. O time paulista deve 1,1 milhão de euros (cerca de R$ 6,3 milhões) ao Midtjylland, da Dinamarca, pela contratação do volante Charles, e sofreu mais um transfer ban.

É a quarta punição recebida pela entidade máxima do futebol, e o clube está proibido de registrar novos jogadores. O Corinthians tem negociação avançada para repatriar o atacante Wesley, do Al-Nassr, mas precisa derrubar os transfer bans para poder anunciar o seu primeiro reforço da janela.

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Antes da punição referente à dívida por Charles, o time paulista já era alvo de sanções pelo atraso no pagamento de uma parcela ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação de José Martínez, e pelo empréstimo de Talles Magno, do New York City.

Qual é o tamanho da dívida do Corinthians?

O Corinthians fechou o ano de 2025 com déficit de R$ 143,441 milhões e dívida bruta de R$ 2,723 bilhões, de acordo com o balanço do Conselho Fiscal. Desse montante, cerca de R$ 2 bilhões referem-se a pendências do próprio clube e R$ 642 milhões ao financiamento da Neo Química Arena junto à Caixa Enonômica Federal.

O Timão é o clube que possui a maior dívida total do Brasil, seguido de Atlético-MG, com R$ 2,66 bilhões, e São Paulo, com R$ 2,45 milhões.

Confira os clubes mais endividados de acordo com o balanço de 2025: