Crise? Botafogo recebe "Transfer Ban" e enfrenta dívida milionária

Thiago Almada - Foto: Divulgação Botafogo

A FIFA, por meio de seu comitê disciplinar, impôs ao Botafogo um "transfer ban", impedindo o registro de novos jogadores por um período de três janelas de transferências.

Segundo a FIFA, a sanção é resultado de uma dívida não quitada junto ao clube americano Atlanta United, referente à contratação do meia argentino Thiago Almada, realizada em meados de 2024.

Esperamos reverter o 'transfer ban' antes ou logo no início de janeiro nota oficial - Botafogo

O clube carioca foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar US$ 21 milhões (cerca de R$ 114 milhões), mas o não cumprimento das parcelas levou o caso à instância máxima do futebol.

Risco imediato

Com a punição em vigor, o clube carioca não pode inscrever reforços no mercado, paralisando a montagem do elenco para os campeonatos de 2026. A equipe alvinegra, que planejava ser "muito ativa" na próxima janela, precisa agora agir com urgência para quitar a dívida e suspender a proibição.

"Estamos em negociações construtivas com o Atlanta United para a resolução. As conversas foram interrompidas pelo recesso de fim de ano, mas serão retomadas com prioridade máxima. Esperamos reverter o 'transfer ban' antes ou logo no início de janeiro", diz a nota oficial do Botafogo.

Conforme as regras da punição, caso o alvinegro não honre o compromisso financeiro, a vedação de registro se estenderá até o final de 2027, um cenário que poderia comprometer gravemente a competitividade do clube em médio prazo.