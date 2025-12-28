NOVIDADE
FIFA impõe "nomes neutros" e veta marcas em estádios da Copa de 2026
Entidade alega 'marketing de emboscada' para rebatizar 15 das 16 arenas do torneio
Por Rodrigo Tardio
A FIFA (Federação Internacional de Futebol) anunciou que vai ignorar os nomes comerciais (naming rights) de 15 dos 16 estádios que vão sediar a Copa do Mundo de 2026.
Durante o torneio, que vai ocorrer nos Estados Unidos, México e Canadá, as arenas vão ser identificadas por nomes neutros, históricos ou geográficos. A medida visa proteger os patrocinadores oficiais da entidade e evitar o chamado "marketing de emboscada".
De acordo com informações do portal especializado Fox 26 Houston, a federação argumenta que a exposição de empresas que não integram o pacote de patrocínio da Copa desvaloriza os acordos comerciais vigentes.
Para a FIFA, permitir que marcas sem vínculo com o evento se aproveitem da visibilidade global da competição, prejudica a exclusividade de quem investe no torneio.
Alterações na prática
Com a decisão, arenas mundialmente conhecidas por seus contratos milionários vão passar por um "rebatismo" temporário. O NRG Stadium, em Houston, passará a se chamar Houston Stadium. Outros casos emblemáticos incluem o MetLife Stadium, que vai ser o New York New Jersey Stadium, e o SoFi Stadium, em Los Angeles, que será apenas Los Angeles Stadium.
A única exceção entre as 16 sedes é o BC Place, em Vancouver (Canadá). Como o estádio não possui um contrato de naming rights comercial ativo, ele vai poder manter a denominação original durante a competição.
Formato inédito
A Copa de 2026, que vai ser disputada entre 11 de junho e 19 de julho, marca a primeira edição da história com 48 seleções participantes.
A tabela oficial da FIFA já reflete as novas nomenclaturas, que devem ser utilizadas em todos os materiais de comunicação, transmissões e ingressos.
