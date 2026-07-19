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COPA DO MUNDO 2026

Scaloni vai às lágrimas e evita falar sobre futuro de Messi na seleção

Após o vice-campeonato para a Espanha, Lionel Scaloni se emocionou na entrevista coletiva

Téo Mazzoni
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Emocionado, Lionel Scaloni evitou confirmar o futuro de Lionel Messi na seleção argentina e também deixou em aberto sua permanência no comando da equipe
Emocionado, Lionel Scaloni evitou confirmar o futuro de Lionel Messi na seleção argentina e também deixou em aberto sua permanência no comando da equipe - Foto: PAUL ELLIS / AFP

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 deixou marcas profundas em Lionel Scaloni. Após o revés por 1 a 0, na prorrogação, neste domingo, 19, o treinador argentino concedeu entrevista coletiva visivelmente abatido, emocionou-se ao falar sobre o ciclo à frente da seleção e preferiu não confirmar se permanecerá no comando da Albiceleste.

Durante a conversa com a imprensa, Scaloni destacou a importância do trabalho realizado nos últimos anos, agradeceu pela oportunidade de dirigir a seleção e admitiu que precisa de tempo para refletir sobre o futuro.

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"Tenho que agradecer pelo lugar que estou, sonhado por todos. Tentamos dar o máximo até o último momento. É justo que possa tomar esse tempo e pensar. Este lugar é maravilhoso. Um lugar sonhado (choro). Tenho que parar, não sou capaz (de explicar). Em minha vida, e todos que estão no corpo técnico, pensavam estar nesse lugar Para seguir, se necessita um tanto de coisa. Voltar a formar um grupo como esse, que dificilmente vai ser difícil formar. Me doí na alma. Desculpe", afirmou.

Técnico evita falar sobre aposentadoria de Messi


Além do próprio futuro, Scaloni também foi questionado sobre Lionel Messi e a possibilidade de o camisa 10 anunciar a aposentadoria da seleção argentina após o Mundial. O treinador afirmou que ainda não conversou com o craque sobre o assunto e reforçou que pretende discutir sua permanência com Claudio Tapia, presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA).


"Não, não me disse (aposentadoria de Messi). A verdade é que não falei com Leo. Vou falar com o presidente. Sei do que quero fazer. Vou cumprir o contrato. Sinto a necessidade também de pensar, porque não sei se vou poder fazer algo tão grande como isso e melhor. Tenho que falar. Tenho que agradecer ao presidente por estar no lugar".

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Scaloni valoriza campanha e pede reconhecimento ao vice


Mesmo frustrado com a derrota na decisão, o treinador fez questão de enaltecer a campanha da Argentina ao longo da Copa do Mundo. Para Scaloni, o vice-campeonato também deve ser visto como um resultado de mérito, especialmente pelo desempenho da equipe durante o torneio.


"Creio que é difícil fazer as pessoas entenderem que devem aproveitar um vice-campeonato. Mas saibamos que é um triunfo também. É difícil que eles entendam. Espero que as pessoas sejam conscientes de como conseguimos as coisas. Já chorei tudo que tive que chorar no vestiário. Por isso não me veem chorando. Só tenho que agradecer. Enfrentamos uma grande equipe. E cada jogador da Espanha nos disse que surpreenderam a eles como competíamos. E que as futuras gerações saibam disso e que continuem vendo", finalizou.

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Argentina copa do mundo Lionel Messi Scaloni

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