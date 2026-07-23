Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Petição argentina com 60 mil assinaturas quer repetir final da Copa

A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina está sendo contestada pela torcida vice-campeã

Marina Branco
Por
Messi chorando com a medalha de prata da Copa do Mundo
Messi chorando com a medalha de prata da Copa do Mundo - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Perder uma final de Copa do Mundo dói muito em qualquer povo - mas a derrota para a Espanha parece não ter sido aceita na Argentina. Poucos dias depois da decisão, uma petição criada na plataforma Change.org passou de 61 mil assinaturas ao pedir que a Fifa repita a partida vencida pelos espanhóis por 1 a 0, na prorrogação.

A campanha foi iniciada pela torcedora argentina Gisela Sánchez, que questiona a atuação do árbitro esloveno Slavko Vinčić no duelo decisivo. No texto, ela solicita que a entidade reveja decisões tomadas durante a final e afirma que a arbitragem teria influenciado o resultado.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da mobilização, a petição não apresenta provas ou evidências concretas de irregularidades na partida.

Messi chorando com a medalha de prata da Copa do Mundo
Messi chorando com a medalha de prata da Copa do Mundo - Foto: PAUL ELLIS/AFP

Torcedora questiona arbitragem

A final foi decidida no MetLife Stadium, em Nova Jersey, com gol de Ferran Torres na prorrogação. A Espanha dominou a partida, impediu a Argentina de finalizar durante o tempo regulamentar e conquistou o bicampeonato mundial.

Mesmo assim, parte da torcida argentina passou a contestar a arbitragem após a derrota. O pedido, no entanto, não tem efeito automático sobre a decisão. Para que uma partida seja anulada ou repetida, seria necessário comprovar erro grave de aplicação de regra ou irregularidade formal que comprometesse o resultado.

Leia Também:

FUTEBOL

Ochoa se aposenta do futebol após participar de seis Copas do Mundo
Ochoa se aposenta do futebol após participar de seis Copas do Mundo imagem

FUTEBOL

Técnico da Argentina fala sobre permanência após Copa do Mundo de 2026
Técnico da Argentina fala sobre permanência após Copa do Mundo de 2026 imagem

VOTE!

Fifa abre votação para gol mais bonito da Copa; veja os 12 candidatos
Fifa abre votação para gol mais bonito da Copa; veja os 12 candidatos imagem

Espanha conquistou o título na prorrogação

A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 depois de empate sem gols nos 90 minutos. Ferran Torres marcou o gol do título no tempo extra e garantiu à seleção espanhola a segunda Copa do Mundo de sua história.

Gol de Ferran Torres na final da Copa
Gol de Ferran Torres na final da Copa - Foto: FRANCK FIFE / AFP

A equipe de Luis de la Fuente terminou a competição com uma das campanhas mais fortes do torneio, marcada pela solidez defensiva, pela liderança no ranking da Fifa e pela maior sequência invicta da história entre seleções.

Para a Argentina, a derrota impediu o bicampeonato consecutivo e o quarto título mundial. A equipe de Lionel Scaloni chegou à decisão tentando repetir a conquista de 2022, mas não conseguiu superar o domínio espanhol na final.

Movimento se soma a outras campanhas da Copa

A petição argentina não foi a primeira do tipo nesta Copa do Mundo. Na França, uma campanha semelhante reuniu mais de 82 mil assinaturas e pediu a repetição da semifinal contra a Espanha.

Na ocasião, torcedores franceses alegaram erro de arbitragem em um lance anterior ao pênalti que abriu o placar para os espanhóis. Assim como no caso argentino, o movimento teve grande repercussão nas redes, mas não apresentou elementos suficientes para alterar o andamento da competição.

Espanha campeã do mundo
Espanha campeã do mundo - Foto: FRANCK FIFE

Repercussão segue após a final

A mobilização mostra como a derrota ainda é digerida com dificuldade por parte da torcida argentina. Depois de chegar à terceira final de Copa em 12 anos, a seleção terminou novamente entre as duas melhores do mundo, mas viu a Espanha levantar a taça.

A petição, por enquanto, funciona mais como manifestação popular do que como um caminho real para mudar o resultado. Sem provas de irregularidades, a tendência é que a Fifa não reabra a decisão.

Messi após perder a Copa do Mundo para a Espanha
Messi após perder a Copa do Mundo para a Espanha - Foto: JEWEL SAMAD/AFP
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Argentina copa do mundo espanha

Relacionadas

Mais lidas