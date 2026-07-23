Petição argentina com 60 mil assinaturas quer repetir final da Copa

Perder uma final de Copa do Mundo dói muito em qualquer povo - mas a derrota para a Espanha parece não ter sido aceita na Argentina. Poucos dias depois da decisão, uma petição criada na plataforma Change.org passou de 61 mil assinaturas ao pedir que a Fifa repita a partida vencida pelos espanhóis por 1 a 0, na prorrogação.

A campanha foi iniciada pela torcedora argentina Gisela Sánchez, que questiona a atuação do árbitro esloveno Slavko Vinčić no duelo decisivo. No texto, ela solicita que a entidade reveja decisões tomadas durante a final e afirma que a arbitragem teria influenciado o resultado.

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Apesar da mobilização, a petição não apresenta provas ou evidências concretas de irregularidades na partida.

Messi chorando com a medalha de prata da Copa do Mundo - Foto: PAUL ELLIS/AFP

Torcedora questiona arbitragem

A final foi decidida no MetLife Stadium, em Nova Jersey, com gol de Ferran Torres na prorrogação. A Espanha dominou a partida, impediu a Argentina de finalizar durante o tempo regulamentar e conquistou o bicampeonato mundial.

Mesmo assim, parte da torcida argentina passou a contestar a arbitragem após a derrota. O pedido, no entanto, não tem efeito automático sobre a decisão. Para que uma partida seja anulada ou repetida, seria necessário comprovar erro grave de aplicação de regra ou irregularidade formal que comprometesse o resultado.

Espanha conquistou o título na prorrogação

A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 depois de empate sem gols nos 90 minutos. Ferran Torres marcou o gol do título no tempo extra e garantiu à seleção espanhola a segunda Copa do Mundo de sua história.

Gol de Ferran Torres na final da Copa - Foto: FRANCK FIFE / AFP

A equipe de Luis de la Fuente terminou a competição com uma das campanhas mais fortes do torneio, marcada pela solidez defensiva, pela liderança no ranking da Fifa e pela maior sequência invicta da história entre seleções.

Para a Argentina, a derrota impediu o bicampeonato consecutivo e o quarto título mundial. A equipe de Lionel Scaloni chegou à decisão tentando repetir a conquista de 2022, mas não conseguiu superar o domínio espanhol na final.

Movimento se soma a outras campanhas da Copa

A petição argentina não foi a primeira do tipo nesta Copa do Mundo. Na França, uma campanha semelhante reuniu mais de 82 mil assinaturas e pediu a repetição da semifinal contra a Espanha.

Na ocasião, torcedores franceses alegaram erro de arbitragem em um lance anterior ao pênalti que abriu o placar para os espanhóis. Assim como no caso argentino, o movimento teve grande repercussão nas redes, mas não apresentou elementos suficientes para alterar o andamento da competição.

Espanha campeã do mundo - Foto: FRANCK FIFE

Repercussão segue após a final

A mobilização mostra como a derrota ainda é digerida com dificuldade por parte da torcida argentina. Depois de chegar à terceira final de Copa em 12 anos, a seleção terminou novamente entre as duas melhores do mundo, mas viu a Espanha levantar a taça.

A petição, por enquanto, funciona mais como manifestação popular do que como um caminho real para mudar o resultado. Sem provas de irregularidades, a tendência é que a Fifa não reabra a decisão.