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Fifa abre votação para gol mais bonito da Copa; veja os 12 candidatos
Lista inclui gol do título, artilheiro da Copa e gol de Haaland contra o Brasil
A Copa do Mundo terminou, e chegou o momento de escolher os melhores do torneio. A Fifa abriu, nesta segunda-feira, 20, a votação popular para escolher o gol mais bonito da Copa, com 12 lances selecionados pela entidade para concorrer ao prêmio, que será definido pelos torcedores no site oficial da organização.
A lista reúne gols de diferentes fases da competição, com finalizações de longa distância, jogadas coletivas, lances individuais e até o gol que decidiu o título mundial. A votação fica aberta por 48 horas a partir do início da escolha popular, e o vencedor será anunciado pela Fifa após o encerramento do prazo.
Gol do título está entre os indicados
Entre os candidatos está o gol de Ferran Torres, responsável por dar o bicampeonato mundial à Espanha. O atacante marcou na prorrogação da final contra a Argentina, depois de assistência de Nico Williams, e garantiu a vitória por 1 a 0 no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
A Espanha é a atual campeã mundial e tem um representante na disputa. Já a Argentina, vice-campeã, aparece com dois nomes: Lionel Messi, pelo gol marcado contra a Argélia na fase de grupos, e Julián Álvarez, pelo chute no ângulo diante da Suíça, nas quartas de final.
Brasil fica fora, mas gol contra a Seleção concorre
Nenhum jogador brasileiro aparece entre os 12 finalistas. Ainda assim, o Brasil está ligado a um dos lances indicados, o gol de Erling Haaland na vitória da Noruega por 2 a 1 sobre a Seleção, nas oitavas de final.
O chute de fora da área do atacante norueguês ajudou a eliminar o time comandado por Carlo Ancelotti e entrou na relação de candidatos ao prêmio da Fifa.
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Mbappé, Bellingham e surpresas
Artilheiro da Copa, Kylian Mbappé também concorre ao prêmio com o gol marcado contra Senegal, descrito pela Fifa como um chute forte e preciso da estrela francesa.
Outro nome de destaque é Jude Bellingham, indicado pelo gol marcado na vitória da Inglaterra por 6 a 4 sobre a França, na disputa pelo terceiro lugar. O inglês arrancou desde o próprio campo, escapou da marcação e finalizou com precisão para ajudar os ingleses a garantirem o bronze.
A lista também valoriza seleções que surpreenderam durante o torneio. Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde, foi indicado pelo golaço contra a Argentina nas oitavas de final. Wilson Isidor, do Haiti, concorre pelo chute potente diante de Marrocos.
Kerim Alajbegovic, da Bósnia e Herzegovina, Daizen Maeda, do Japão, Elijah Just, da Nova Zelândia, e Eldor Shomurodov, do Uzbequistão, completam a relação.
Lista de candidatos ao gol mais bonito
- Julián Álvarez, da Argentina: gol contra a Suíça
- Lionel Messi, da Argentina: gol contra a Argélia
- Kerim Alajbegovic, da Bósnia e Herzegovina: gol contra o Catar
- Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde: gol contra a Argentina
- Ferran Torres, da Espanha: gol contra a Argentina, na final
- Kylian Mbappé, da França: gol contra Senegal
- Wilson Isidor, do Haiti: gol contra Marrocos
- Jude Bellingham, da Inglaterra: gol contra a França
- Daizen Maeda, do Japão: gol contra a Suécia
- Erling Haaland, da Noruega: gol contra o Brasil
- Elijah Just, da Nova Zelândia: gol contra o Irã
- Eldor Shomurodov, do Uzbequistão: gol contra a RD Congo
Copa teve 308 gols
A Copa do Mundo de 2026 terminou com 308 gols marcados, média aproximada de três bolas na rede por partida. A edição, primeira com 48 seleções, também ampliou o número de jogos e abriu espaço para lances marcantes de equipes tradicionais e de seleções que ganharam protagonismo ao longo do torneio.