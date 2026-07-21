Fifa abre votação para gol mais bonito da Copa; veja os 12 candidatos

A Copa do Mundo terminou, e chegou o momento de escolher os melhores do torneio. A Fifa abriu, nesta segunda-feira, 20, a votação popular para escolher o gol mais bonito da Copa, com 12 lances selecionados pela entidade para concorrer ao prêmio, que será definido pelos torcedores no site oficial da organização.

A lista reúne gols de diferentes fases da competição, com finalizações de longa distância, jogadas coletivas, lances individuais e até o gol que decidiu o título mundial. A votação fica aberta por 48 horas a partir do início da escolha popular, e o vencedor será anunciado pela Fifa após o encerramento do prazo.

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Gol do título está entre os indicados

Entre os candidatos está o gol de Ferran Torres, responsável por dar o bicampeonato mundial à Espanha. O atacante marcou na prorrogação da final contra a Argentina, depois de assistência de Nico Williams, e garantiu a vitória por 1 a 0 no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Ferran Torres e Nico Williams comemorando gol do título - Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A Espanha é a atual campeã mundial e tem um representante na disputa. Já a Argentina, vice-campeã, aparece com dois nomes: Lionel Messi, pelo gol marcado contra a Argélia na fase de grupos, e Julián Álvarez, pelo chute no ângulo diante da Suíça, nas quartas de final.

Brasil fica fora, mas gol contra a Seleção concorre

Nenhum jogador brasileiro aparece entre os 12 finalistas. Ainda assim, o Brasil está ligado a um dos lances indicados, o gol de Erling Haaland na vitória da Noruega por 2 a 1 sobre a Seleção, nas oitavas de final.

O chute de fora da área do atacante norueguês ajudou a eliminar o time comandado por Carlo Ancelotti e entrou na relação de candidatos ao prêmio da Fifa.

Erling Haaland, carrasco do Brasil - Foto: Mauro Pimentel | AFP

Mbappé, Bellingham e surpresas

Artilheiro da Copa, Kylian Mbappé também concorre ao prêmio com o gol marcado contra Senegal, descrito pela Fifa como um chute forte e preciso da estrela francesa.

Mbappé na Copa - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Outro nome de destaque é Jude Bellingham, indicado pelo gol marcado na vitória da Inglaterra por 6 a 4 sobre a França, na disputa pelo terceiro lugar. O inglês arrancou desde o próprio campo, escapou da marcação e finalizou com precisão para ajudar os ingleses a garantirem o bronze.

Jude Bellingham na Copa - Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP

A lista também valoriza seleções que surpreenderam durante o torneio. Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde, foi indicado pelo golaço contra a Argentina nas oitavas de final. Wilson Isidor, do Haiti, concorre pelo chute potente diante de Marrocos.

Kerim Alajbegovic, da Bósnia e Herzegovina, Daizen Maeda, do Japão, Elijah Just, da Nova Zelândia, e Eldor Shomurodov, do Uzbequistão, completam a relação.

Lista de candidatos ao gol mais bonito

Julián Álvarez, da Argentina: gol contra a Suíça

Lionel Messi, da Argentina: gol contra a Argélia

Kerim Alajbegovic, da Bósnia e Herzegovina: gol contra o Catar

Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde: gol contra a Argentina

Ferran Torres, da Espanha: gol contra a Argentina, na final

Kylian Mbappé, da França: gol contra Senegal

Wilson Isidor, do Haiti: gol contra Marrocos

Jude Bellingham, da Inglaterra: gol contra a França

Daizen Maeda, do Japão: gol contra a Suécia

Erling Haaland, da Noruega: gol contra o Brasil

Elijah Just, da Nova Zelândia: gol contra o Irã

Eldor Shomurodov, do Uzbequistão: gol contra a RD Congo

Copa teve 308 gols

A Copa do Mundo de 2026 terminou com 308 gols marcados, média aproximada de três bolas na rede por partida. A edição, primeira com 48 seleções, também ampliou o número de jogos e abriu espaço para lances marcantes de equipes tradicionais e de seleções que ganharam protagonismo ao longo do torneio.