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JOGOS E JOGOS

Copa do Mundo eleva em 300% número de apostas em bets no Brasil

Nem a eliminação precoce da seleção brasileira diminuiu o número de jogos

Yuri Abreu
Por
Copa do Mundo eleva em 300% número de apostas em bets no Brasil
Copa do Mundo eleva em 300% número de apostas em bets no Brasil - Foto: Imagem gerada por IA

A Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, Canadá e México elevou o número de bets em 300% em relação ao mês de maio, mesmo com a eliminação precoce da Seleção brasileira nas oitavas de final da competição e à crise de imagem devido ao excesso de propagandas nas transmissões da TV aberta e streamings.

Conforme instituições de pagamentos especializadas em apostas, os maiores avanços foram no número de pessoas apostando e na quantidade de depósitos. Os "picos históricos" de transações durante a competição ocorriam de uma hora até um minuto antes das partidas.

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Jogos do Brasil "bombaram" apostas

De acordo com a plataforma financeira Klavi, o valor médio dos depósitos subiu de R$ 188 antes do Mundial da Fifa para R$ 245,05 durante o campeonato. Picos acima de R$ 400 foram registrados às vésperas dos jogos do Brasil. No dia da final entre Espanha e Argentina, no domingo, 19, a cifra caiu para R$ 172.

Dados do Ministério da Fazenda apontaram que 60% dos apostadores depositam menos de R$ 100. Além disso, outro índice aponta que a maior parte dos gastos se concentra nos 10% que mais depositam.

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Abaixo das expectativas

Apesar disso, o resultado ficou abaixo do esperado pelo setor. Representantes apontaram que um dos pontos de preocupação foi a reação do governo Lula, além de estados e municípios, contra a publicidade de jogos de azar durante a Copa.

De acordo com a Folha, as bets, assim como a Advocacia-Geral da União (AGU), argumentam que limitações de publicidade para os operadores autorizados, que pagam impostos e uma licença de R$ 30 milhões, contribuem para o fortalecimento do mercado clandestino de apostas, ao reduzir a visibilidade dos sites licenciados.

Aperfeiçoamento das normas

No entanto, para o Ministério da Fazenda, a experiência durante o torneio nos EUA, Canadá e México evidenciou oportunidades de aperfeiçoamento das normas já existentes.

A pasta editou duas portarias para reforçar as normas de publicidade para o setor e ampliar os deveres dos agentes envolvidos na divulgação de apostas, ao estabelecer mecanismos adicionais de informação e proteção ao consumidor.

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apostas esportivas bets brasil Copa do Mundo 2026

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