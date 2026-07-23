Ancelotti recebe convite de seleção europeia e pode deixar o Brasil

Em busca de uma reconstrução após ficar fora de três Copas do Mundo consecutivas, a seleção italiana tem Carlo Ancelotti como um dos principais nomes avaliados para assumir o comando da equipe. O atual técnico da Seleção Brasileira foi citado pelo novo diretor de seleções da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Paolo Maldini, como uma das opções para ocupar o cargo deixado por Gennaro Gattuso.

Além de Ancelotti, Maldini confirmou que a federação italiana também fez contato com Pep Guardiola. O dirigente explicou que a intenção inicial foi procurar alguns dos treinadores considerados entre os melhores do futebol mundial.

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Não podemos esconder que falamos também com Ancelotti antes de falar com Pep Guardiola Paolo Maldini - novo diretor de seleções da Federação Italiana de Futebol

“Nos pareceu justo começar por aqueles que consideramos os melhores do mundo, mas é preciso verificar a disponibilidade geral”, afirmou Maldini.





A FIGC pretende definir o novo treinador da Itália nos próximos dias. O objetivo é encontrar um nome capaz de liderar o processo de recuperação da Azzurra, que novamente ficou fora de uma Copa do Mundo após não conseguir a classificação para o Mundial de 2026.





Segundo Maldini, a federação trabalha com a possibilidade de anunciar o comandante até o fim desta semana, mas a escolha dependerá da disponibilidade do profissional desejado: “Quando será anunciado o novo treinador? O ideal seria até o final desta semana, mas talvez também esperar pela pessoa que realmente queremos, o timing também é determinado pela oportunidade de contar com as figuras que desejamos”.

Multa de Ancelotti é de R$ 6 milhões



Apesar do interesse italiano, uma possível saída de Carlo Ancelotti da Seleção Brasileira dependeria de uma negociação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O treinador tem contrato válido até 2030, ano da próxima Copa do Mundo, e possui uma multa rescisória avaliada em 1 milhão de euros, cerca de R$ 6 milhões.





Atualmente, o vínculo de Ancelotti com o Brasil garante ao técnico italiano uma remuneração aproximada de R$ 6 milhões por mês, o equivalente a R$ 72 milhões por temporada.





Ancelotti já recusou convite da Itália

Esta não seria a primeira tentativa da Itália de contar com Carlo Ancelotti no comando da seleção. Em 2018, após a eliminação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, o treinador chegou a ser procurado pela Federação Italiana.





Na ocasião, o jornal italiano Corriere dello Sport informou que Ancelotti recusou o convite por preferir continuar trabalhando no futebol de clubes. O técnico era apontado como o principal nome desejado pelos italianos para assumir a Azzurra naquele momento.