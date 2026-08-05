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POLÊMICA

Neymar é chamado de "vagabundo" por presidente do Remo

Craque provocou dirigentes após a classificação, e Antônio Carlos Teixeira reagiu com duras críticas

Téo Mazzoni
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Após provocar dirigentes do Remo, Neymar foi duramente criticado pelo presidente do clube paraense, Antônio Carlos Teixeira, que o chamou de "vagabundo" em entrevista após a partida
Após provocar dirigentes do Remo, Neymar foi duramente criticado pelo presidente do clube paraense, Antônio Carlos Teixeira, que o chamou de "vagabundo" em entrevista após a partida - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Após a classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, não poupou críticas a Neymar por conta da confusão na saída das equipes para os vestiários.

Neymar provoca dirigentes após a classificação

Depois do apito final, o camisa 10 do Santos provocou dirigentes e integrantes do staff do Remo ao gritar "eliminado, eliminado".

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Nas redes sociais, após a partida, Neymar já havia ironizado os xingamentos recebidos da torcida do Remo durante o aquecimento.

Veja:

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Presidente do Remo dispara contra Neymar

Diante do clima tenso, o presidente do clube paraense, conhecido como Tonhão, criticou a postura de Neymar e chamou o craque santista de "vagabundo", em entrevista ao portal O Fluxo após a partida.

Esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um monte de criança, fez as palhaçadas dele aqui e ainda vem provocar Antônio Carlos Teixeira - presidente do Remo


"A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse", disparou o dirigente azulino.


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Santos elimina o Remo e avança na Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira, 4, o Santos venceu o Remo por 1 a 0, no Mangueirão, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Neymar entrou no intervalo e deu a assistência para o gol de Rony.

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