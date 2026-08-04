Jogador de time da Série A atropela e mata idoso de 84 anos; defesa nega racha

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O lateral-esquerdo Nicolas, do São Paulo, atropelou e matou um idoso de 84 anos, em Barueri, na noite de segunda-feira, 3. O jogador de 19 anos do time da Série A foi preso em flagrante, mas recebeu liberdade provisória após audiência de custódia na manhã desta terça, 4 (veja vídeo do acidente abaixo).

O caso aconteceu após Nicolas sair de um jantar com o lateral Igor Felisberto e o atacante Ryan Francisco, também jogadores do São Paulo. Todos deixaram o local do encontro em seus próprios carros e no caminho da casa o sinistro de trânsito aconteceu. O jogador prestou socorro à vítima e permaneceu até o resgate, junto com os companheiros de time.

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O boletim de ocorrência diz que o jogador disputava racha em via pública e que uma testemunha afirma ter visto os carros dirigindo em alta velocidade. Os três jogadores do São Paulo negam essa versão.

Em depoimento, Nicolas afirmou que nenhum dos três ingeriu bebidas alcoólicas. Também disse possuir em seu celular um aplicativo que monitora o trajeto e a velocidade de deslocamento, que mostra que o veículo estaria a 50 km/h no momento do acidente.

Em nota oficial, a defesa de Nicolas diz que o acidente aconteceu após a vítima atravessar "fora da faixa de pedestres e em local inadequado para a travessia". Além disso, manifestou solidariedade aos familiares do idoso. A defesa também pediu 'respeito e serenidade enquanto os fatos são devidamente apurados pelas autoridades'.

Após receber liberdade provisória, Nicolas teve suspenso o direito de dirigir e proibição de obtenção da habilitação para dirigir até contraordem. Ele também precisará seguir as seguintes ordens:

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;

Obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração);

Proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo.

Veja momento do acidente

O que diz o São Paulo?

O São Paulo também se pronunciou sobre o caso por meio de nota oficial.

"Na noite desta segunda-feira (03), após deixar um shopping center na região de Barueri (SP), o atleta Nicolas se envolveu em acidente de trânsito que resultou no falecimento de um pedestre.

Nicolas permaneceu no local prestando assistência e acionando o serviço de resgate. Posteriormente, compareceu à Delegacia de Polícia para prestar os devidos esclarecimentos.

Foi constatado que o atleta não havia ingerido bebida alcoólica e que sua Carteira Nacional de Habilitação estava em situação regular.

Nicolas prestou depoimento às autoridades competentes e teve assegurado o direito de responder ao procedimento em liberdade.

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente o ocorrido e presta sua solidariedade aos familiares da vítima neste momento de dor e consternação.

O Clube seguirá acompanhando o caso por meio de seu departamento jurídico",