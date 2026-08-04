Cruzeiro desiste de atacante uruguaio após negociação travar

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O Cruzeiro não irá mais avançar nas negociações pela contratação de Brian Rodríguez, atacante uruguaio do América-MEX. A desistência foi comunicada oficialmente pelo clube mineiro na manhã desta terça-feira, 4, por meio das redes sociais.

Em nota publicada ao público, a Raposa confirmou que encerrou as tratativas com o jogador de 26 anos e agradeceu a todas as partes envolvidas nas conversas.

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O Cruzeiro informa à sua torcida que não prosseguirá com as tratativas para a contratação do atacante uruguaio Brian Rodríguez, de 26 anos, junto ao América-MEX. A Raposa agradece ao atleta, ao clube e a todos os demais envolvidos nas negociações, que não serão concretizadas Cruzeiro - em nota

Cruzeiro encerra negociação após impasse com o América-MEX



De acordo com informações do ge, a decisão do Cruzeiro aconteceu após a falta de uma definição por parte do América-MEX, que gerou insegurança sobre o andamento das tratativas.





As conversas entre os clubes começaram em maio, mas ganharam força apenas na última semana. Inicialmente, o Cruzeiro apresentou uma proposta de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões) em valores fixos, além de bônus, mas a oferta foi recusada pelos mexicanos.





Na segunda-feira, 3, a diretoria celeste aumentou a proposta para 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 50 milhões) fixos, mantendo ainda uma bonificação de 2 milhões de dólares. No entanto, sem uma resposta definitiva do América, o clube mineiro decidiu retirar a oferta e abandonar a negociação.





Brian Rodríguez era alvo para reforçar ataque da Raposa

Pessoas próximas às tratativas avaliavam que havia possibilidade de avanço, mesmo com o América-MEX estabelecendo uma pedida de 14 milhões de dólares para liberar o atacante uruguaio.





O Cruzeiro entendia que o acordo poderia ser alcançado após a aproximação das propostas, mas a ausência de uma sinalização positiva dos mexicanos fez a diretoria optar por deixar a mesa de negociações.





O staff de Brian Rodríguez foi informado da decisão do clube mineiro na manhã desta terça-feira, antes mesmo da divulgação oficial do comunicado.





Cruzeiro busca novo atacante antes da Libertadores

A desistência pela contratação de Brian Rodríguez acontece em meio à necessidade do Cruzeiro de reforçar o setor ofensivo.





Nesta semana, o clube anunciou as chegadas dos atacantes Wesley e Lucho Rodríguez, ex-Bahia, após as lesões de Sinisterra e Gabriel Pec. Com a saída da negociação pelo uruguaio, a diretoria celeste pretende buscar outro nome para o ataque.





O prazo para inscrição de novos jogadores na Libertadores se aproxima. O Cruzeiro tem até sexta-feira para enviar a documentação à Conmebol e registrar reforços para a disputa das oitavas de final da competição continental.