Neymar admite que pode se aposentar ao fim do contrato com o Santos

Com contrato válido até o fim de 2026 com o Santos, Neymar Jr. ainda não definiu qual será o rumo da carreira após o encerramento do vínculo, mas não descartou a possibilidade de se aposentar em 2027.

Em entrevista concedida ao seu canal no YouTube, durante a chegada ao leilão do Instituto Neymar Jr., na noite desta segunda-feira, 3, em São Paulo (SP), o craque revelou que, neste momento, não pensa em pendurar as chuteiras, mas admitiu que ainda não sabe qual decisão tomará ao término do contrato.





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Não sei quanto tempo. Não penso em parar, nem sei até quando vou. Tenho contrato até dezembro com o Santos. Pretendo cumprir o contrato, honrar a camisa do Santos da melhor maneira possível e depois vou pensar quando acabar meu contrato se continuo no Santos, se saio, se vou embora, se paro de jogar ou se continuo” Neymar - camisa 10 do Santos

“Realmente não sei o que vou fazer. Até dezembro tem chão, mas vamos pouco a pouco, jogo a jogo. Estou me sentindo bem fisicamente. É isso o que importa. Amanhã temos um jogo importante”, acrescentou Neymar, às vésperas da partida decisiva contra o Remo, nesta terça-feira, 4, às 21h30, no Mangueirão, em Belém (PA), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante também garantiu presença no confronto.





“Óbvio que vou jogar, 100% à disposição do treinador, como tudo sai no Santos antes de o jogador saber, setorista já postaram que eu estarei na reserva. Espero estar preparado para ajudar e trazer a vitória para o Peixão”, encerrou o craque.





Atacante indicou aposentadoria da Seleção Brasileira há alguns dias



Após a vitória do Santos sobre a Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana, Neymar afirmou que encerrou seu ciclo na Seleção Brasileira e declarou que não pretende voltar a defender a equipe nacional.





Na saída da Vila Belmiro, o camisa 10 oficializou a decisão, que já havia sido cogitada após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.





Meu momento na seleção brasileira já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas eu acho que não quero mais, não Neymar Jr - camisa 10 do Brasil em quatro Copas



A declaração do camisa 10, no entanto, foi relativizada pelo pai do jogador, Neymar Pai. Também nesta segunda-feira, durante o leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., ele afirmou que o filho ainda não sabe se realmente não voltará a atuar pela Seleção Brasileira.

Estamos falando de uma nova Copa do Mundo daqui quatro anos Neymar Pai - durante o leilão



“Você está mal informado. Ele falou 'eu acho que pra mim terminou'. Ele acha. A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo, que foi difícil pra todos? Estamos falando de uma nova Copa do Mundo daqui quatro anos e você quer que ele tenha uma resposta hoje?”, disse Neymar Pai durante a chegada ao leilão beneficente do Instituto Neymar Jr.