Lutador brasileiro amigo de Charles do Bronxs morre aos 34 anos

O UFC confirmou nesta segunda-feira, 3, a morte do brasileiro Allan “Puro Osso” Nascimento, aos 34 anos. De acordo com a organização, o lutador foi encontrado sem vida após sofrer um possível ataque cardíaco enquanto dormia.

“Nesta manhã de segunda-feira, 3 de agosto, nosso amado lutador de peso-mosca, Allan Nascimento, foi encontrado irresponsivo após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. Apesar dos esforços da equipe médica que prestou o atendimento, ele foi declarado morto no local. Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com a família de Allan, amigos, companheiros de equipe e entes queridos durante este momento incrivelmente difícil”, informou o UFC em comunicado oficial.

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A notícia abalou o mundo das lutas, especialmente Charles “do Bronxs” Oliveira, amigo pessoal do atleta. O ex-campeão publicou uma mensagem emocionada nas redes sociais, relembrando a convivência dentro e fora dos treinos.

"Hoje perdi um irmão que a luta me deu. Obrigado por sempre estar junto, por dividir o tatame. Só tenho gratidão por ter voce ao meu lado nos treinos, nos córners e nas redesnhas. Te amo moleque você era fod*. Nem consigo acreditar, você vai deixar muitas saudades”, escreveu Charles Oliveira.

O falecimento aconteceu pouco tempo após sua última apresentação no octógono. No dia 20 de junho, Allan foi derrotado por Mitch Raposo, em decisão dividida, durante um UFC Fight Night realizado em Las Vegas.

Sua trajetória dentro da organização começou com revés diante de Tagir Ulanbekov, mas o brasileiro reagiu e embalou quatro vitórias consecutivas. Nesse período, venceu Jake Hadley, finalizou Carlos Hernandez e também superou Jafel Filho e Cody Durden.

Quem era Allan Puro Osso?

Natural de São Paulo, Allan fazia parte da tradicional equipe Chute Boxe Diego Lima e acumulava um cartel de 22 vitórias e sete derrotas no MMA profissional. Ele integrava o elenco do UFC desde 2021, sempre competindo na divisão dos moscas (até 57 kg).

Além da carreira ativa, Allan ainda tinha compromissos agendados. Ele participaria de um seminário de MMA ao lado de Charles Oliveira no próximo dia 9, em Lynchburg, na Virgínia, nos Estados Unidos.

O início no esporte veio cedo. Aos 15 anos, começou no muay thai e, dois anos depois, já se arriscava no MMA sem o conhecimento dos pais. Ao completar 18 anos, decidiu assumir de vez o caminho profissional e comunicou a família. Sua estreia como lutador aconteceu aos 19.

Em 2018, participou do Contender Series Brasil e, mesmo derrotado por Raulian Paiva em decisão dividida, chamou atenção pela performance em uma das lutas mais elogiadas do programa. Na ocasião, recebeu reconhecimento de Dana White, que indicou que uma oportunidade surgiria no futuro — o que se concretizou três anos depois, com sua chegada definitiva ao UFC.