CHOQUE NO UFC
Poatan é nocauteado no UFC Casa Branca e perde chance do 3º cinturão
Brasileiro é derrotado por Ciryl Gane na disputa do cinturão interino dos pesados
O UFC Casa Branca, realizado na noite de domingo, 14, em Washington, entregou grandes emoções e mudanças importantes no cenário da organização. O evento foi marcado pela derrota de Alex Poatan em sua estreia entre os pesos-pesados e pela surpreendente conquista de Justin Gaethje na luta principal.
Gane frustra sonho de Poatan por terceiro cinturão
Na luta co-principal da noite, Alex Poatan teve a oportunidade de entrar para a história do UFC ao disputar o cinturão interino dos pesos-pesados contra Ciryl Gane. Ex-campeão dos médios e dos meio-pesados, o brasileiro buscava se tornar o primeiro atleta da organização a conquistar títulos em três categorias diferentes.
O duelo começou equilibrado, com ambos os lutadores estudando a distância e trocando golpes de forma cautelosa. Gane chegou a ameaçar quedas, mas sem sucesso. Aos poucos, porém, o francês passou a encontrar espaços na defesa do brasileiro.
No segundo assalto, Gane conectou um jab de esquerda que levou Poatan ao chão. O francês aproveitou o momento para pressionar com uma sequência de golpes contundentes. Mesmo tentando resistir, o brasileiro não conseguiu conter o ímpeto do adversário, e o árbitro interrompeu a luta aos 1min27s, decretando a vitória por nocaute técnico.
"Fizemos um ótimo trabalho. Tenho muito orgulho do que fiz hoje, do meu time. Nós sabíamos que era algo possível de fazer", declarou Gane após a conquista.
Apesar da derrota, Poatan afirmou não se arrepender da decisão de abrir mão do cinturão dos meio-pesados para buscar o título na divisão acima.
"Esse é o risco, se eu não tivesse arriscado todas as vezes que lutei, não seria quem eu sou hoje", falou o brasileiro.
Josh Hokit mantém invencibilidade e provoca Poatan
Outro destaque do card principal foi Josh Hokit. Conhecido pelas constantes provocações durante as semanas que antecedem seus combates, o peso-pesado voltou a chamar atenção ao derrotar Derrick Lewis.
Após sentir o perigo da trocação no início da luta, Hokit utilizou o wrestling para controlar as ações. O norte-americano dominou o primeiro round no solo, castigando Lewis e chegando perto da finalização.
Na segunda etapa, aproveitando o desgaste físico do adversário, Hokit aumentou o ritmo, passou a conectar golpes em sequência e conquistou a vitória por nocaute técnico aos 4min09s. Depois do resultado, voltou a direcionar provocações a Alex Poatan, demonstrando interesse em enfrentá-lo futuramente.
Leia Também:
O'Malley vence Zahabi com autoridade
Ex-campeão peso-galo, Sean O'Malley também teve atuação de destaque no evento. Em uma luta marcada pela técnica na trocação, o americano controlou as ações diante de Aiemann Zahabi e encontrou o caminho da vitória no segundo round.
Após construir vantagem ao longo do combate, O'Malley encaixou uma sequência precisa de golpes e garantiu o nocaute técnico aos 4min02s da segunda parcial.
Gaethje surpreende Topuria e conquista cinturão linear
A luta principal reservou a maior surpresa da noite. Justin Gaethje desbancou o favoritismo de Ilia Topuria e conquistou o cinturão linear dos pesos-leves, encerrando a invencibilidade de 17 lutas do espanhol.
Desde o primeiro round, Gaethje mostrou que não estava disposto a respeitar o status do campeão. O americano adotou uma postura agressiva, conectando golpes duros e causando danos visíveis ao rosto de Topuria. O espanhol respondeu com velocidade e boa defesa de quedas, mantendo o equilíbrio do confronto.
No segundo assalto, Topuria teve seu melhor momento. Utilizando o boxe com eficiência, castigou o desafiante, levou a luta para o chão e chegou perto da finalização. Gaethje, entretanto, resistiu à pressão e sobreviveu até o fim do round.
A partir da terceira parcial, o cenário mudou. Demonstrando sinais de desgaste, Topuria passou a sofrer com a pressão constante do americano. Gaethje conseguiu um knockdown e empolgou o público, que passou a cantar "USA! USA!" nas arquibancadas.
Com o rosto bastante machucado, o campeão ainda recebeu autorização médica para continuar no combate. No quarto round, mesmo conseguindo uma queda e alcançando a montada, Topuria já demonstrava claras dificuldades físicas.
Ao retornar ao córner para o intervalo, a equipe do espanhol optou por encerrar a luta. Com isso, Justin Gaethje foi declarado vencedor e tornou-se o novo campeão linear da categoria dos leves.
"Eu sabia que teria que passar pelo primeiro round, as habilidades dele são inabaláveis, mas sabia que meu coração e minhas habilidades fariam eu passar pelos primeiros rounds. Ele me machucou, foi um trabalho muito difícil. Sou feito pra esses momentos. Esse esporte foi feito pra mim", comemorou Gaethje.
Resultados do UFC Casa Branca
Luta principal
Justin Gaethje venceu Ilia Topuria por nocaute técnico (R4)
Co-evento principal
Ciryl Gane venceu Alex Poatan por nocaute técnico (R2)
Demais resultados
- Sean O'Malley venceu Aiemann Zahabi por nocaute técnico (R2)
- Josh Hokit venceu Derrick Lewis por nocaute técnico (R2)
- Mauricio Ruffy venceu Michael Chandler por nocaute técnico (R1)
- Bo Nickal venceu Kyle Daukaus por nocaute (R1)
- Diego Lopes venceu Steve Garcia por nocaute (R2)